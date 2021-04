Mien Chaigneau uit Lexmond collecteert kwart eeuw voor Hartstichting

LEXMOND • Mien Chaigneau uit Lexmond collecteert al 25 jaar voor de Hartstichting in Lexmond. Ze doet dat altijd in de wijk rondom het A.M van Schuurmanplein. Sinds de komst van de nieuwe huizen aan de Kortenhoevenseweg doet ze dit gedeelte er ook bij.

Ook Teuna van Dijk is al 25 jaar collectant voor de Hartstichting. Zij collecteert altijd de Nieuwe Rijksweg.

Helaas gooit corona dit jaar nogmaals roet in het eten voor wat betreft de collecte. Vanwege het virus komen de collectanten dit jaar weer niet met de bus aan de deur. Er worden kaartjes door de deur gegooid en de Hartstichting hoop dan dat er geld gedoneerd wordt in de collecteweek van 11 tot 18 april.