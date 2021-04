Gorinchemse school wint regionale E-Waste Race

GORINCHEM/REGIO • In de afgelopen vier weken hebben leerlingen van tien basisscholen uit gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem een grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race Waardlanden. In totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 24.129 oude elektronische apparaten in. Dankzij de grote inzamelstrijd zal de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven belanden maar worden hergebruikt en gerecycled.

Basisschool het Tiener College uit Gorinchem bleek uiteindelijk met 4896 ingezamelde apparaten de winnaar van de E-waste Race. Wethouder Joost van der Geest overhandigde afgelopen donderdag de trotse school digitaal de prijs.

Op dit moment wordt in Nederland de helft van het elektronisch afval (e-waste) niet gerecycled, vaak omdat het bij het restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen op zolder of in een la. De E-waste Race moedigt kinderen, hun familie en buurtbewoners aan bewuster om te gaan met hun elektronica. De race ging zoals altijd van start met een leerzame interactieve gastles waarin kinderen onder andere leren over grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie. In Gorinchem waren het Tiener College en CBS Samen Onderweg deelnemer van de E-waste Race.

Extra punten

Na de gastlessen ging de race van start en werd door de leerlingen vier weken lang elektronisch afval ingezameld en kregen kinderen extra punten als ze e-waste lieten repareren. De kinderen voerden tegelijkertijd campagne in hun buurt om buurtbewoners te betrekken bij de E-waste Race. Buurtbewoners konden hun oude elektronische apparaten - van citruspers tot dvd-speler en van haardroger tot keyboard - online aanbieden, waarna de leerlingen deze aan huis kwamen ophalen. Alle apparaten die zijn ingezameld door de klassen, zullen worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier draagt de race bij aan een duurzame kringloop van de kostbare grondstoffen die in oude elektronica zitten.

Wie nog E-waste thuis heeft liggen, kan dit altijd inleveren bij het afvalbrengstation van Waardlanden.