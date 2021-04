Papendrechtse Natascha Molly schittert in finale, maar grijpt nipt naast hoofdrol in Sound of Music

PAPENDRECHT • Nog maar net van de opleiding, als veruit de minst ervaren kandidate, heeft Natascha Molly een geweldige indruk gemaakt in ‘Op zoek naar Maria’. De Papendrechtse bleef zondagavond in de finale samen met topfavoriete Nandi van Beurden over en greep na een close call net naast de hoofdprijs, de hoofdrol in de musical The Sound of Music.

Regisseur Carline Brouwer, die in de jury zat, beloofde net voor het bekend worden van de uitslag beide kandidaten mee te nemen naar de show. “Jullie zijn allebei van topniveau.”

Duet met René van Kooten

In de finale zong Natascha Molly het nummer ‘And I Am Telling You I’m Not Going’ (Dreamgirls) en het duet ‘Meer vraag ik niet van jou’ (The Phantom of the Opera) samen met René van Kooten.

Het leverde haar een plaats bij de laatste twee op, de derde finaliste Tessa Sunniva viel af.





Verrassende Maria

De Papendrechtse werd vooral gezien als een verrassende Maria. Jurylid Richard Groenendijk: “Jij hebt de afgelopen weken de meeste verandering en groei laten zien. Je bent bijzonder, een sprankelende Maria.”

Jamai Loman was het met hem eens: “Je bent om op te eten, heel Nederland is verliefd op je geworden.”

En Carline Brouwer, die The Sound of Music regisseert: “Yes, yes, yes. Wat een vechtlust, power en passie, zoveel lagen in je stem. Ik word hier zó blij van.”

Frisse wind

Juryvoorzitter Pia Douwes durfde, net als Brouwer, geen keuze te maken. Dat hoefde ook niet, want het publiek besliste. Tegen Natascha: “Ik bewonder je om je durf en moed. Elke cel van je lichaam staat in vuur en vlam. Je bent een frisse wind, wat een power.”





In de finale vertolkten Nandi en Natascha samen ‘I will follow him’ (Sister Act) en beiden solo ‘De muziek van de hoogste bergen’ uit The Sound of Music. Daarna werd er massaal gestemd, met Nandi nipt als winnaar. Het humeur van Natascha Molly leed er geenszins onder. Haar wacht een grote musicaltoekomst, is de verwachting van de kenners.