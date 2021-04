Giessenburgs inburgeringspakket voor de familie Segers

GIESSENBURG • Na in verschillende kernen in Molenlanden gewoond te hebben, heeft de familie Segers de definitieve stek gevonden in Giessenburg.

Namens de bewoners van Giessenburg hebben de heer en mevrouw Segers een inburgingspakket gekregen. Dit werd zaterdag 3 april overhandigd bij Pinkeveer.

“Als je wilt inburgeren en mee wilt doen met het sociale leven zijn lidmaatschappen van verenigingen wel nodig”, vertelde Ria van Wijngaarden van het Dorpsoverleg.

Van de Geschiedkundige vereniging Giessenburg en Schellingen, de Oranje vereniging, de IJsclub, De Plattelandsvrouwen Passage en de visvereniging de Alver kregen ze een jaarlidmaatschap en van de Doetse Kom een abonnement.

De Dorpskamer gaf een boek over de historie van Giessenburg. En Hein de Ruiter kwam aan met de ‘ambstwoning’ vogelhuis. Jannie de Kuiper had nog een vuilopraapstok om te gebruiken bij ommetjes lopen door de polder.

En namens heel Giessenburg waren er nog een mooie bos bloemen en twee bonnen van de Buuf.