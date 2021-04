Wethouder Bikker over niet doorgaan woningbouw Goudriaan: ‘Er zou alleen maar steen komen’

GOUDRIAAN • Zowel omwonenden als het gemeentebestuur vinden het jammer dat de woningbouwplannen op de locatie ‘Siem de Vos’ in Goudriaan van tafel lijken te zijn, maar zij verwijten dat vooral de projectontontwikkelaar.

Wethouder Arco Bikker laat in een reactie weten eveneens teleurgesteld te zijn. Maar om daarvoor de zwartepiet bij de gemeente neer te leggen, daar is hij het absoluut niet mee eens.

“Meerkerk Bouwprojecten wilde zeventien woningen op deze postzegellocatie bouwen. Dat is wel erg veel. Wij zijn voor passende woningbouw, met een open en groen karakter. Met de voorliggende plannen zou er alleen maar steen komen. De projectontwikkelaar wilde echt het onderste uit de kan halen. Wij werken graag mee aan woningbouwplannen, maar niet tegen elke prijs.”

Voor de wethouder komt de switch naar een bedrijfshal ook als een verrassing. “Twee weken geleden is er nog een overleg geweest met Meerkerk Bouwprojecten. Het plan zoals het er lag zou aangepast worden en komt hij met dit proefballonnetje. Dat vind ik ook geen toonbeeld van betrouwbaar handelen.”

Grote moeite

Ook de omwonenden, met wie Meerkerk Bouwprojecten niet tot overeenstemming wist te komen, reageren op deze laatste ontwikkeling. “Wij hebben grote moeite met het plan dat nu is ontwikkeld, omdat naast de kavel van de voormalige boerderij/het garagebedrijf, woningen op een agrarisch perceel worden gebouwd. Hierdoor ontstaat een woonwijkje in de lintbebouwing en is het karakter van een robuuste boerderij met bijgebouwen verdwenen.”

Om niet alleen vanuit de zijlijn te roepen dat het beter kan hebben omwonenden, Klankbordgroep Goudriaan en Stichting Mooi Goudriaan architectenbureau Lakerveld een alternatief bouwplan laten uitwerken.

“In het alternatieve plan blijft de agrarische grond een weiland, waardoor het doorzicht naar het achterliggende polderlandschap en het karakter van een boerderijlint beter blijft behouden. Het plan omvat betaalbare starterswoningen, ruime seniorenwoningen en een aantal ruime woningen, voor bijvoorbeeld gezinnen die nu in een eengezinswoning wonen en meer ruimte willen.”

Niet haalbaar

Het alternatieve plan is volgens de omwonenden een aantal keren met Meerkerk Bouwprojecten besproken. “Steevast is de reactie dat aanpassingen financieel niet haalbaar zijn, zonder enige uitleg en onderbouwing. Terwijl het alternatieve plan financieel hierop is doorgerekend.”