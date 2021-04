Initiatiefgroep houdt ‘Vergeet-me-niet-jaar’ in de West-Alblasserwaard

REGIO • Tussen maart 2021 en maart 2022 organiseert de Initiatiefgroep Dementievriendelijke Samenleving West-Alblasserwaard maandelijks een activiteit rondom dementie.

Gedacht wordt aan: een training, een netwerkmiddag, een (digitale) dialoog, een film, een webinar of verspreiding van een magazine.

De initiatiefgroep is nieuw in de regio en bestaat uit uitsluitend vrijwilligers. Zij zetten zich in voor doorbreken van taboes rondom dementie en stimuleren het herkennen van signalen van dementie. Verder vragen zij aandacht voor de zware taak van de mantelzorgers die mensen met dementie ondersteunen. Zij werken daarvoor nauw samen met bestaande organisaties in de regio.

Een mooi voorbeeld van ondersteuning van mensen met dementie en de mantelzorgers om hen heen, is het Odensehuis in Papendrecht (Gerbrandystraat 31). Daarom onderzoekt de initiatiefgroep momenteel of in Alblasserdam en Sliedrecht ook zoiets kan worden gestart.

De initiatiefgroep bestaat onder meer uit Paula Pontier, coördinator Ketenzorg Dementie Waardenlanden, Judith Bouwmeester, GGD Zuid-Holland Zuid, Joanna van Vuuren, gemeente Papendrecht, Marjan Middelburg, Odensehuis Papendrecht, Dirk Louter, Initiatiefgroep inloophuis Alblasserdam, Arie Slob, Alzheimer NL Drechtsteden en Alblasserwaard, Piet Bezemer, Landelijk Platform Odensehuizen en Herman Nieuwstraten, Odensehuis Papendrecht.

Voor meer informatie: vergeetmijnietjaar@gmail.com, 06-51173181 of via de Facebookpagina @vergeetmenietjaar.