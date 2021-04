Jubileumkrant brengt tien jaren van Hospice De Cirkel in beeld

HENDRIK IDO AMBACHT/PAPENDRECHT • Hospice De Cirkel kijkt in haar jubileumjaarkrant 2021 terug op de eerste tien bewogen en mooie jaren van haar bestaan.

Kort geleden viel de opening van de nieuwe vestiging in Papendrecht bijna samen met het tienjarig bestaan van de eerste locatie in Hendrik-Ido-Ambacht. Beide gebeurtenissen krijgen volop aandacht in de uitgave, waarvan bestuurslid Heleen Roos het eerste exemplaar overhandigde aan directeur Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Geen toevallige keus, want Heleen zelf stond als transferverpleegkundige van dit ziekenhuis mede aan de basis van de oprichting van Hospice De Cirkel. Zij liep in haar werk destijds tegen het gemis van een hospice aan: “Als thuis sterven om welke reden dan ook niet kon, was er vaak geen alternatief voorhanden met een echt huiselijke ambiance.” In de jubileumkrant blikt ze uitgebreid terug op de inspanningen die uiteindelijk leidden tot de stichting van een hospice voor de Zwijndrechtse Waard.

Bijna-thuis-huis

Het hospice is een voorziening voor ongeneeslijk zieke mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben. Zij zijn te gast om te sterven in dit bijna-thuis-huis en krijgen er liefdevolle aandacht van vele vrijwilligers en medische zorg van hun eigen thuiszorgorganisatie en huisarts. Allen zetten zich in om voor de bewoners en hun familie de laatste levensfase zo prettig mogelijk te laten verlopen, met veel vrijheid en ondersteuning om de dingen te doen die nog kunnen en voldoening geven.

Het is een concept dat tien jaar geleden nog vrij nieuw was, maar nu al veel vertrouwder. Volgens de inmiddels beproefde formule kon eind 2020 de tweede locatie in de regio in gebruik worden genomen, nu voor mensen uit de Alblasserwaard. De Ambachtse vestiging heeft net haar eerste restyling achter de rug om weer jaren mee te kunnen.

Onmisbaar

“Wat hebben we ervoor gestreden destijds en hoe mooi is het dat het nu onmisbaar is in de samenleving”, zegt voormalig voorzitter en huisarts in Zwijndrecht Peter Top in de jaarkrant. Hij geeft een extra groot compliment aan de vrijwilligers: “Uiteindelijk staat of valt het succes van een hospice met hen.”

Dat wordt bevestigd door de eveneens geïnterviewde bewoner Joop Hoek van het nieuwe hospice in Papendrecht. “Ik hoef maar op het belletje te drukken en ze staan voor me klaar. Het is zo mooi hier, alles nieuw en een prachtig aangelegde tuin.” Elke dag komen zijn kinderen op bezoek en zijn 58e trouwdag heeft hij onlangs nog met zijn vrouw in het hospice kunnen vieren. In de jubileumkrant vertellen enkele vrijwilligers dat het genoegen geheel wederzijds is: “De glimlach van de bewoners is onze beloning.”

Zorg en geborgenheid

Ad van Driel, de huidige voorzitter van Hospice De Cirkel, verwacht dat “in de toekomst ongetwijfeld een groeiend beroep wordt gedaan op de huiselijke zorg en geborgenheid die wij met de huisartsen, thuiszorg, vrijwilligers en coördinatoren op deskundige wijze en met een warm hart willen blijven bieden”. Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis feliciteerde bij de overhandiging van de eerste krant alle betrokkenen bij Hospice De Cirkel hartelijk met de bereikte successen. “De warmte voor de medemens die ik bij jullie zie en voel, raakt me. Ga vooral door met dit mooie werk!”

De jubileumjaarkrant wordt begin april verzonden aan alle relaties, partners, vrijwilligers, sponsors en andere betrokkenen bij het hospice. Er komen ook exemplaren in de wachtkamers van het Albert Schweitzer ziekenhuis, bij huisartsenpraktijken en op andere centrale plekken. Wie onverhoopt geen exemplaar krijgt maar dit wel wil, kan bellen naar Hospice De Cirkel. De contactgegevens en veel meer informatie zijn te vinden op www.hospicedecirkel.nl.