Kattenmand in Nieuw-Lekkerland voert actie voor ziek poesje Saartje

NIEUW-LEKKERLAND • Kattenasiel De Kattenmand voert momenteel actie voor poesje Saartje van nog geen jaar oud. Ze werd in augustus 2020 door een voorbijganger gevonden in een weiland in Brandwijk. Het diertje had een ernstige vorm van niesziekte en bleef ondanks een aantal antibioticakuren kortademig.

Op 11 maart ging ze naar de dierenarts om te worden gesteriliseerd. Groot was de schrik dat zij, nadat zij onder narcose was gebracht, dreigde te stikken. Haar huig bleek dermate verdikt dat hij de luchtweg afsluit.

Dit probleem kan alleen door een gespecialiseerde dierenarts worden verholpen. Met het vooronderzoek is echter al 1050 euro gemoeid, exclusief btw. Daar komen de kosten van de operatie nog bij. Voor Saartjes’ eigenaren zijn deze kosten echt een brug te ver. Het Kattenmandteam wil hen graag blij maken met een bijdrage in de kosten.

Het complete verhaal staat op de Facebookpagina van De Kattenmand. Daarop staat ook de link naar de doneersite. Rechtstreeks storten op de rekening van Stichting De Kattenmand (NL49 INGB 0008 6403 83) is ook mogelijk. Wel even vermelden dat de gift bestemd is voor Saartje.