Bijna 2000 pakken koffie voor Voedselbank Sliedrecht en omstreken

SLIEDRECHT • In een gezamenlijke actie van Voedselbank Sliedrecht en Lionsclub Alblasserwaard Tablis werden in de afgelopen maanden spaarpunten van Douwe Egberts (DE) gespaard voor pakken koffie.

Op verschillende plekken in Sliedrecht, maar ook in Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland, konden de punten worden ingeleverd en daarvan is veel gebruik gemaakt.

Vorige week werden de gespaarde punten uit heel Nederland overgedragen aan DE. Het bleek een record hoeveelheid te zijn van circa 99.000.000 stuks. Door DE zijn hiervoor, inclusief een bonus, 204.000 pakken koffie aan de Voedselbanken in Nederland uitgereikt.

Voedselbank Sliedrecht krijgt uit deze actie 1903 pakken koffie. De vorige keer waren dat er 1119. “Een fantastisch resultaat”, reageert de Lionsclub, “waarvoor iedereen die meespaarde van harte wordt bedankt en waarmee de cliënten van de Voedselbank heel goed zijn geholpen. Eind van dit jaar start de nieuwe actie, dus… sparen maar!”