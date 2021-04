Sportblessures in coronatijd

Het kon niet uitblijven. Al die ‘plotseling’ sportende Nederlanders die fanatiek van start zijn gegaan, zorgen voor een hoos aan sportblessures. De fysiotherapeut heeft het er druk mee.

Sporten houd je fit en je wordt er ook nog eens blij van, kunt je beter concentreren en houdt ziekten op afstand. Allemaal voordelen die sporters massaal hebben omarmd in tijde van lockdown. Het hardlopen, fietsen en doen van workouts verving voor veel mensen de trainingen bij de hockyclub of op het voetbalveld. Goed bezig, zou je denken.

Bij dat laatste kunnen we kanttekeningen zetten. Wie wekelijks voetbalde en nu gaat hardlopen zet z’n lijf op een andere manier aan het werk. Met de conditie zit het dan wel goed, maar sommige spieren schrikken zich rot. Voeg daaraan toe dat mensen meteen als een dolle van start gaan, het lijf nauwelijks rust gunnen én niet de juiste hardloopschoenen aantrekken. Dat maakt de kans op blessures groot.

Fysio Leeuwarden: bouw het langzaam op

Fysio Leeuwarden ziet deze sporters komen en gaan. Daarnaast is er nog een groep die niet eerder sportte en in coronatijd is begonnen. Enorm goed natuurlijk, maar voor alle sport geldt dat je de intensiteit stap voor stap moet opbouwen. Een hardloper die uiteindelijk vijf kilometer achtereen wil kunnen rennen, begint met meters en minuten. Paar minuten hardlopen en aantal minuten wandelen. En dat langzaam in lengte en tijdsduur uitbouwen. Daar zijn online allerlei schema’s voor te vinden en het is belangrijk je daaraan te houden.

Manuele therapie bij gewrichtsproblemen

Behalve de spieren krijgen ook de gewrichten het ineens zwaar te verduren. Wie van niks naar drie keer in de week kilometers gaat hardlopen of mountainbiken, kan erop wachten. De knieën, enkels, schouders en heupen moeten eraan geloven met alle gevolgen van dien. In het geval van gewrichtsblessures kan de manueeltherapeut helpen bij herstel. Manuele therapie Drachten is ermee bekend en adviseert sporters te zorgen voor meer balans. Bewegen is goed, maar op tijd rust nemen ook.

Fysiotherapie Franeker: blijf sporten!

Hoewel adviezen welkom zijn, is dat toch best lastig omdat sommige mensen gewend zijn om wekelijks drie keer te sporten en een ander nog maar net is begonnen. Bovendien is het afhankelijk van wat iemand aan sport deed in vergelijking met waar hij of zij zich nu een paar keer per week instort. Fysiotherapie Franeker stimuleert mensen om te blijven sporten maar ten eerste te zorgen voor goed materiaal. Laat je goede sportschoenen voor het juiste doel aanmeten, bouw je trainingsintensiteit rustig op en zoek de juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Soms is het goed eerst een trainer of een fysiotherapeut te raadplegen.

Eet gezond en niet te weinig

Daarnaast speelt ook voeding voor sporters een belangrijke rol. Na een intensieve training is goed herstel van belang. Voeding kan daaraan bijdragen. Slecht eten zorgt ervoor dat je lijf hard bezig is dat te verwerken en daardoor minder energie kan steken in het herstel van pezen, spieren en gewrichten.

Een gevarieerd en gezond eetpatroon is daarom belangrijk voor wie regelmatig sport. Een lichte koolhydraatrijke maaltijd ruim voordat je gaat trainen en een eiwitrijke maaltijd daarna zorgen voor de juiste energie en voor herstel. Voeding bestaat ook uit bouwstoffen. Neem dat letterlijk. Veel mensen onderschatten het belang ervan en eten, omdat ze ook nog eens willen afvallen, eigenlijk te weinig. Het zorgt ervoor dat het lijf gewoonweg tekorten krijgt en zich na een intensieve training niet goed kan herstellen. Herhaalt zich dit een aantal keer dan liggen sportblessures op de loer. Jammer, want bewegen is een must voor wie gezond en fit wil blijven. Juist daarom is je een beetje verdiepen in de sport die je wilt gaan doen en je goed laten voorlichten geen overbodige luxe. Het zorgt ervoor dat je fit wordt en fit blijft, zonder blessureleed.