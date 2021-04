Wendy Dean uit Schelluinen mist haar ouders uit Amerika

• Wendy met haar ouders in Maine, tijdens een vakantie in de VS (2018).

SCHELLUINEN • De ouders van Wendy Dean uit Schelluinen wonen in Massachusetts en mogen als gevolg van corona niet naar Nederland komen. Als Wendy en haar dochtertje Jacey (9) zien hoe andere opa’s en oma’s hun kleinkinderen knuffelen, voelen ze verdriet.

Het gemis is groot. Al 1,5 jaar hebben de uit Amerika afkomstige Wendy en haar gezin haar ouders niet kunnen ontmoeten. “Het voelt alsof er tijd van ons gestolen wordt”, vertelt Wendy. “Dat doet pijn.” Ze vindt de regels onrechtvaardig. “Voor mensen uit landen met een EU-inreisverbod die een langeafstandsrelatie hebben met iemand in Nederland, is een uitzondering gemaakt; deze partners mogen wel naar Nederland komen. Zelfs als ze nog maar drie maanden een relatie hebben. Ik heb al 46 jaar een familierelatie met mijn ouders.”

Huilen

Bijna dagelijks belt Wendy met haar ouders. “Ook hebben we contact via WhatsApp of livestream. Ik moet vaak huilen. Dat probeer ik niet te doen als ik met mijn ouders in gesprek ben, omdat ik weet dat het ook voor mijn moeder heel lastig is. Voorheen ontmoetten we elkaar tenminste een keer per jaar. De laatste keer dat we allemaal bij elkaar waren, was in december 2018.”

Zorgen

Ik maak mij zorgen over mijn ouders. Mijn vader is in februari met pensioen gegaan, hij is 67. Hij had een eigen bedrijf en werkte zes tot zeven dagen per week heel hard. We hebben altijd gezegd: als hij met pensioen gaat, gaat hij dood omdat hij dan niets meer te doen heeft. Het was de bedoeling dat hij meer tijd met ons zou kunnen hebben. Ik maak me er zorgen over dat er iets met mijn ouders gebeurt voordat ik hen nog een keer kan zien.”

Nu veel tijd

Het is zuur dat Wendy’s vader juist nu hij gepensioneerd is en veel tijd heeft, niet naar Nederland mag komen. “Mijn ouders zijn nu nog gezond, ze kunnen leuke dingen doen met de kinderen. We hebben een groot stuk land, mijn vader wil helpen in de tuin. Zijn hele leven heeft hij geen tijd gehad om leuke dingen te doen, nu heeft hij die wel. Het is pijnlijk.”

Uitzonderingen

Meer dan eens stuurde Wendy mails naar Den Haag. “Ik heb gelezen dat je komende zomer als iedereen gevaccineerd is waarschijnlijk binnen de EU kunt reizen met een vaccinatiepaspoort. Ik vraag steeds aan de regering wanneer dat ook buiten de EU kan. Daar krijg ik geen antwoord op.” Ze realiseert zich dat veel mensen het moeilijk hebben momenteel. “Er zijn mensen die hun baan verloren. Maar ik heb moeite met de uitzonderingen die gemaakt worden. Daar zit mijn pijnpunt. Een oud-leerling heeft een vriend in Chicago; hij mag komen, mijn ouders niet. We hebben een gastenverblijf in de tuin waar ze kunnen verblijven. Ze zijn allebei gevaccineerd.”

Samen vissen

Wendy zou het fijn vinden als ze met haar ouders in de achtertuin zou kunnen zitten. “Om met hen te kletsen. Mijn vader heeft voor de verjaardag van onze zoon Benjamin een boot gekocht en wil met hem gaan vissen. Benjamin is dertien jaar, hij wil met zijn opa gaan varen op de Giessen. Mijn kinderen kunnen hun opa en oma alleen op een scherm zien.”

Dubai

“Voor mijn gevoel is de regering soms verkeerd bezig. Ik ken twee families die naar Dubai zijn geweest, voor een vakantie en voor een trouwdag van een achternichtje. Terwijl ik me aan alle regels houd en nauwelijks buiten Zuid-Holland ben geweest. Ik begrijp dat landen binnen de EU met elkaar regels hanteren, maar Nederland heeft de mogelijkheid om voor familie een uitzondering te maken. Zweden en Denemarken hebben dat ook gedaan en Nederland heeft dit voor langeafstandsrelaties gedaan.”

Steun

Sinds enkele maanden heeft Wendy contact met families die in een vergelijkbare situatie zitten. “Een vrouw uit Den Bosch heeft een organisatie opgezet, die heet: ‘Wij missen jullie’. Ik zag haar op de website van de NOS en heb contact met haar opgenomen. Families in dezelfde situatie hebben steun aan elkaar via de Instagrampagina van deze organisatie. Deze vrouw is naar Den Haag geweest om te pleiten voor aanpassing van de regels en is nog steeds heel actief bezig om dit probleem onder de aandacht van politici te brengen. Het is belangrijk dat mensen de situatie begrijpen.”

Naar Den Haag

Omdat ze nog steeds Amerikaans staatsburger is kan Wendy zelf wel naar Amerika reizen. “Helaas heb ik daar momenteel niet genoeg geld voor. En zolang ik niet gevaccineerd ben, ga ik dat niet doen. Ik vraag me af of ik misschien elke dag met een bordje naar Den Haag moet gaan, met de tekst: ‘Laat me mijn familie zien’. Ik wil niet vervelend worden, wel dat ze me zien en luisteren.”

EU inreisverbod

Het inreisverbod: voor reizigers uit landen buiten de EU geldt het Europese inreisverbod. Dit betekent dat zij de Europese Unie/het Schengengebied en dus Nederland niet in mogen reizen. Er zijn uitzonderingen op het EU inreisverbod. Dit zijn bijvoorbeeld zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl.