Tweede cd van Bart Kruithof uit Nieuw-Lekkerland: ‘Geloofd zij God’

NIEUW-LEKKERLAND • Onlangs is de tweede cd van Bart Kruithof uit Nieuw-Lekkerland uitgekomen.

De titel is: ‘Geloofd zij God’, naar aanleiding van Psalm 68.

Het is een meditatieve orgel-cd met psalmen en gezangen. Het geheel is opgenomen in de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag. De prijs is 12,50 euro, exclusief verzendkosten.

De cd is te bestellen via: bartkruithof.bk@gmail.com.