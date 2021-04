Betekenisweek op Lyceum Oudehoven in Gorinchem

• Enkele portretten die in de school hangen. (Foto: Suzanne Heikoop)

• Enkele portretten die in de school hangen. (Foto: Suzanne Heikoop)

GORINCHEM • In de week van 29 maart tot en met 1 april, de week voor Pasen, wordt op Lyceum Oudehoven in Gorinchem de jaarlijkse betekenisweek gehouden.

“Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet alleen alles leren over de stelling van Pythagoras, over hoe je in het Duits de weg vraagt en al die andere dingen die je nodig hebt om een diploma te behalen. Daarom hechten wij veel belang aan ons moreel kompas”, aldus de school.

Het thema van onze betekenisweek is moed, een van de vier polen van dit moreel kompas. Iedere dag wordt voor alle leerlingen geopend met een dagopening rondom dit thema. Dit wordt gekoppeld aan een van de kopstukken, de prachtige portretten die op diverse plaatsen in het gebouw te zien zijn. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de moed die Jezus nodig had om de lijdensweg te kunnen volbrengen.

“Tenslotte bespreken we zowel tijdens de dagopeningen als tijdens de speciale mentorles van deze week met onze leerlingen wat moed voor hen betekent. Wanneer ben je moedig?”

Op onze website https://oudehoven.cvo-av.nl/nieuws/betekenisweek-op-lyceum-oudehoven zijn de filmpjes voor de dagopeningen over Nelson Mandela, Maya Angelou, Alan Turing en Muhammad Ali terug te kijken.