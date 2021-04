Steeds meer sportclubs en bedrijven ontdekken de ClubTafel

LEERBROEK • Alweer ruim twee jaar geleden zag Bert Breijer uit Leerbroek een gat in de markt. Met clubtafel.com ging hij aan de slag en inmiddels zijn er al 64 tafels afgeleverd.

“Voornamelijk bij sportverenigingen, maar ook bedrijven raken steeds meer geïnteresseerd om onze duurzame buitentafels af te nemen”, ziet Bert Breijer.



Zijn dochter Rachel vult graag aan: “Inmiddels heb ik de eerste contacten gelegd met campings, want wat is er mooier om straks als het weer kan heerlijk in de buitenlucht aan een grote tafel te zitten of te staan.”

In 2018 wist Breijer (57), bestuurslid voetbaltechnische zaken bij SV Meerkerk, het zeker. “De geelzwart geverfde houten picknicktafel voor de jeugd kon niet mee naar het nieuwe complex. Het ijzer was verroest en het hout nagenoeg verrot. Met een vriend ontwierp ik een geheel aluminium picknicktafel in de kleuren van de club. Een schot in de roos. We maken complete tafels, in de clubkleuren met als optie een logo van de club of sponsor.”

Picknicktafels ook voor bedrijven

Rachel knikt. “We leveren maatwerk. De tafels zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, maar ook hoogtes. De jeugd moet kunnen zitten en de ouderen moeten kunnen hangen. Tegenwoordig hebben we zelfs tafels met een vast dienblad voor het kratje bier.”

Opmerkelijk genoeg was hockeyclub Walcheren de eerste klant. “Ik merk dat bestuursleden van hockeyverenigingen doortastender zijn. Zij begrijpen mijn visie om als club een tafel te kopen en deze met een sponsorcontract te verhuren aan een sponsor. Een standaardtafel picknicktafel heb je in vier jaar tijd terugverdiend en levert daarna winst voor de club op. Met eventueel een nieuw logo kan de tafel nog jaren mee.”

Ondertussen staan er 64 ClubTafels in het land. Bij de Rotterdamse hockeyers Victoria staat het plein vol en in Delft bij sv Wippolder staan prachtige blauwwitte exemplaren. “Het bovenblad heeft de kleuren van het shirt en de poten met logobord symboliseren het broekje en de kousen. Aan de zijkant is er plek voor een sponsoruiting.”





De doelgroep is verbreed. “In Meerkerk zit het personeel of de klant aan de Hubo-tafel. Fietsers en wandelaars in Waterschap Rivierenland genieten binnenkort van de lunch in de buitenlucht aan onze clubtafel”, lacht Rachel.



Supporters Vereniging Ajax

Trots zijn vader en dochter op de samenwerking met SV Ajax. “In het supportersblad van AjaxLife stond begin maart een advertentie en konden bijna 100.000 lezers een prachtige rood-witte tafel winnen. Het werd een hype, velen bezochten onze site. We waren klaar voor de grote bestellingen. Er was belangstelling genoeg…”

Helaas temperde AFC Ajax de feestvreugde. Door interne onenigheid over het gebruik van het clublogo werden alle berichten op Facebook, Instagram en Twitter verwijderd. “Het komt goed, is ons verzekerd. En anders kunnen supporters natuurlijk zelf een eigen sticker aanbrengen. Het liefst leveren wij een complete tafel af, zoals we dat ook willen doen bij andere verenigingen en bedrijven.”

Interesse?: kijk op www.clubtafel.com