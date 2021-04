Woningbouw ‘Siem de Vos’ in Goudriaan van tafel; geen huizen, maar bedrijfshal

GOUDRIAAN • Het bouwplan De Vossenburcht op het braakliggende terrein waar Autobedrijf Siem de Vos in Goudriaan was gevestigd is zo goed als van tafel.

Projectontwikkelaar Meerkerk Bouwprojecten uit Bleskensgraaf heeft na drie jaar besloten om een andere route te kiezen. “We krijgen het gezien de bezwaren van de omwonenden en van de Omgevingsdienst vooralsnog niet voor elkaar om woningbouw te realiseren”, licht eigenaar Adriaan Meerkerk toe. “De wijziging van het bestemmingsplan naar woningen blijkt niet iedereen prettig te vinden.”

Meerkerk heeft bij de gemeente Molenlanden nu een vergunningsaanvraag voor bouw binnen huidig bestemmingsplan ingediend. “Er is ook vraag naar distributie ruimte, wat op deze locatie wel past. Voor ons is dit wel een teleurstelling. We hadden het dorp liever een mooi gevarieerd woningbouwprogramma gegund.”

Onvoorstelbaar

Hij vervolgt: “We hebben er alles aan gedaan, maar het mocht niet baten. Gezien de woonbehoefte onvoorstelbaar en erg jammer dat het zo afloopt. We zijn tientallen keren benaderd en er ligt een lange lijst aan potentiële kopers. Voornamelijk inwoners uit Goudriaan die in het dorp willen blijven wonen, maar nu elders een onderkomen moeten zoeken.”

Adriaan Meerkerk is daarnaast teleurgesteld over de, in zijn woorden, ‘matige inzet’ van de lokale politiek. “In alle verkiezingsprogramma’s van alle partijen stond in 2018 ‘Stimuleren van woningbouw locatie Siem De Vos’. In de praktijk hebben wij geen enkele steun ervaren. Mensen die op- en aanmerkingen hebben op bouwplannen krijgen meer aandacht dan initiatiefnemers die woningen willen bouwen.”