Avres start Adviespunt Zelfstandigen

GORINCHEM • Op donderdag 1 april start Avres met het Adviespunt Zelfstandigen. Dit Adviespunt is er voor zelfstandig ondernemers die in Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden wonen.

Zij kunnen er terecht voor vragen over tijdelijke inkomensondersteuning, het aanpakken van eventuele schulden, informatie over het vinden van ander werk en/of omscholing of advies over het voortzetten van de eigen onderneming.

Ontstaan

Het idee voor een Adviespunt Zelfstandigen is ontstaan tijdens de coronacrisis. Toen het kabinet in maart 2020 de eerste Tozo-regeling aankondigde, organiseerde Avres hiervoor onmiddellijk een (telefonische) helpdesk. Veel zelfstandigen in de regio maakten hier dankbaar gebruik van en klopten bij Avres aan voor tijdelijke inkomensondersteuning. Juist deze telefonische gesprekken gaven Avres een inkijkje in de uitdagingen waar ondernemers mee te maken hebben.

Zo blijken veel ondernemers te kampen met vragen, waar Avres ondersteuning bij kan bieden. Om hen zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn, is er nu één ingang voor al hun vragen hierover. Dit varieert van hulp bij geldproblemen tot advies over heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Ook kunnen zelfstandigen er terecht voor informatie over de recent geïntroduceerde TONK regeling.

Contact

Ondernemers kunnen het Adviespunt Zelfstandigen bereiken door te bellen naar het algemene nummer van Avres 0183-650200 (toets 1) of een mail te sturen aan zefstandigen@avres.nl. Meer informatie kunnen ze vinden op www.avres.nl.