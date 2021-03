Burgemeester Fröhlich enthousiast over mobiele huisvesting: ‘innovatieve doorbraak’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden is enthousiast over het idee van een nieuwe mobiele huisvesting voor de gemeente Vijfheerenlanden. Op zijn Twitteraccount spreekt hij zelfs over een ‘innovatieve doorbraak’.

In februari heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld voor de huisvesting van de gemeente Vijfheerenlanden. Er worden momenteel diverse scenario’s onderzocht. Deze week kreeg de gemeente een aantrekkelijk aanbod van de grootste leverancier van tenten van Nederland. “Deze voorziet in volledig flexibele duurzame en verplaatsbare huisvesting”, schrijft het college in een brief aan de raad.

“Wij menen er goed aan te doen om de verdere uitwerking van de scenario’s stop te zetten en op dit aanbod in te gaan. Zo kunnen wij dit mobiele kantoor steeds in een andere kern of wijk opslaan.”

Proefopstelling

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een proefopstelling in Lexmond. De proefopstelling staat vanaf donderdagmiddag opgesteld op het zogenaamde ‘evenemententerrein aan de Nieuwe Rijksweg. Op deze locatie zal gestart worden met het testen van de indeling en inrichting van de ruimten.

“Na een periode van een half jaar zal de kantoortent verhuizen naar Hagestein, locatie Achterweg. Samen met de leverancier zal dan de evaluatie plaatsvinden. Op deze manier zijn we steeds dicht bij onze inwoners. Daarmee is deze vorm van huisvesting in onze ogen uitermate geschikt om invulling te geven aan onze kernwaarden: wendbaar, verbindend en duurzaam.”

De prijs is volgens het college zeer aantrekkelijk. “Temeer daar de leverancier verwacht met deze proefopstelling landelijk veel aandacht te kunnen trekken bij andere gemeenten en instellingen.”

De tent zal donderdag vanaf 13:00 uur worden geplaatst op het terrein aan de Nieuwe Rijksweg in Lexmond ter hoogte van nummer 38.