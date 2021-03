Bouwplan Middelweg Lekkerland stuit op weerstand in raad

NIEUW-LEKKERLAND • Ze willen allemaal graag bouwen, de raadsleden van Molenlanden. Maar een fors gebouw van vier bouwlagen tussen bestaande bouw in Nieuw-Lekkerland, daar heeft een flink deel van de raad moeite mee.

Het plan omvat dertien appartementen op de kop van de kruising Middelweg/Lekdijk, op de locatie van een voormalige woonwinkel met bedrijfswoning. Met elf stemmen tegen en zestien stemmen voor kreeg het college goedkeuring, maar een zoete overwinning was dat niet. ChristenUnie, Progressief Molenlanden en SGP hebben stevige kritiek.

Te groot

“Het is veel te groot”, aldus Bas de Groot (SGP). “Kijkend naar de positie van directe buren is onze conclusie dat dit echt niet kan.” Volgens De Groot is er een laag teveel toegevoegd.” Ook op de inspraak heeft hij kritiek. “Er zit in de communicatie een groot gat tussen 2017 en 2020. Was het plan in 2020 al in beton gegoten, deed inspraak er nog wel toe? Gaat dit tot lange procedures leiden? De belangen van buren zijn onvoldoende meegenomen.”

Voorwaarden

Ook de ChristenUnie heeft moeite met de omvang van het plan. Pieter van Bruggen: “De reactie van het college is niet toereikend. Aan een flink aantal voorwaarden wordt niet voldaan, met name de randvoorwaarde van maximaal drie lagen met kap gezien vanaf de voet. De behoefte aan woningen is groot, maar we willen ervoor waken om vanuit die roep klakkeloos in te stemmen met plannen.”

Bouwlaag teveel

Paul Verschoor (PM) vindt het ‘een bijzonder volumineus gebouw dat slecht past bij de omgeving’ en kan zich voorstellen hoe de bewoners van Lekdijk 391 zich voelen. “Net als De Groot en Van Bruggen denken ook wij dat er een bouwlaag teveel is.”

Ook op de communicatie heeft Progressief Molenlanden kritiek. “We vinden twee communicatiemomenten in zo’n traject te weinig. En de één op één contacten, daar hebben we zo onze bedenkingen bij. We denken dat een heroverweging van dit plan zeer op zijn plaats zou zijn.”

Schade

De coalitiepartijen denken er anders over, al was er ook bij een deel van hen begrip voor de gevoelens van omwonenden. Ruud van Rijn (DM): “Wat ons dwars zit zijn de gevoelens die leven bij de omwonenden. Ook speelt dat er nog schade is aan omliggende woningen vanwege de dijkverzwaring. We roepen de wethouder op duidelijke afspraken te maken over dit soort zaken. U hebt dit toegezegd. We kunnen nu instemmen met dit voorstel.”

Vermorzeld

Het CDA was ook tevreden met de toezegging van de wethouder om met omwonenden in gesprek te gaan, op initiatief van de ontwikkelaar. Herman van de Water benoemde nog wel een zorg: “Het huis aan de andere kant van de weg blijft een zorgpunt voor ons. Daar is de schade door de dijkverzwaring nog niet vastgesteld en nog niet goed geregeld. Hoe gaan we als gemeente voorkomen dat inwoners vermorzeld worden tussen het waterschap en initiatiefnemers? Hoe voorkomen we dat het waterschap straks zegt: dit is schade door het bouwen en de aannemer: dit komt door de dijkverzwaring? Dan staan inwoners met lege handen. Als dit goed geregeld wordt, kunnen we het plan goedkeuren.”

Best doen

Wethouder Arco Bikker beloofde: “Ik zal mijn uiterste best doen om te voorkomen dat deze bewoner tussen de wal en het schip terechtkomt.” Bert Snoek (VVD) hield het kort. “We hadden twee vragen: is er sprake van goede ruimtelijke ontwikkeling en is de communicatie goed verlopen. Wij menen dat aan beide punten is voldaan.”

Twee niveaus

Ook wethouder Arco Bikker deed zijn best om zo bondig mogelijk te reageren. Over de vraag of het plan passend is zei hij eenvoudig: “Als college vinden we dit passend. Er zijn twee niveaus: onderaan de dijk en boven op de dijk. Omdat dit pand in de dijk komt, zijn we van mening dat het plan passend is.”

Niet tellen

Bas de Groot hield vol: “Je moet toetsen aan de randvoorwaarden. We zitten hier als raad om te controleren. Als er veel commotie is over een plan, moeten we extra goed bekijken: hebben we niks over het hoofd gezien? We komen echt op een bouwlaag teveel uit.” Bikker: “Ik ga niet met u tellen. Wij vinden dat dit plan past binnen de voorwaarden die wij gesteld hebben.”De Groot vraagt zich af wat er gebeurt als omwonenden naar de Raad van State stappen. “Laat eerst een stedebouwkundige uitzoeken of we het goed gelezen hebben.”

Gedwongen

Na een korte schorsing op verzoek van de CU meldde Van Bruggen: “We voelen ons gedwongen om tegen te stemmen. We zien grote risico’s bij een eventuele procedure.” Verschoor en De Groot sloten zich daarbij aan. De Groot: “Dit gaat ons heel erg aan het hart. We gunnen Nieuw-Lekkerland woningen, maar wel op plekken waar ze passen.”