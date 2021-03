Online in contact met uw doelgroep met deze 6 online marketing tips

Vraag een marketeer of online bedrijfseigenaar wat ze het leukst vinden in de wereld, en ze zullen u waarschijnlijk vertellen ‘meer klanten’. Wat staat er vaak na ‘meer klanten’ op het verlanglijstje van een online bedrijf? Meer bezoekers naar hun site.

Er zijn veel manieren waarop u meer bezoekers naar uw website kunt trekken, en in de blog van vandaag gaan we er een aantal bespreken.

1 Website opzetten

Een webshop maken met WordPress en de vele plugins helpen u uw producten makkelijk aan te passen, design te optimaliseren, meer klanten te genereren en uw omzet te verhogen. Als populair content management systeem biedt WordPress de beste oplossing die essentieel is voor het opzetten van een online winkel.

Het heeft beveiligingssystemen van hoog niveau, duizenden plug-ins, goed ontworpen thema’s en nog veel meer. Als u plannen heeft om een e-commerce website voor uw bedrijf te bouwen, dan is het kiezen van WordPress een verstandige beslissing.

2 Adverteren

Deze is zo duidelijk dat we er eerst naar gaan kijken. Betaalde zoekresultaten, advertenties op sociale media en display-advertenties. Zijn allemaal uitstekende manieren om bezoekers aan te trekken, uw merk op te bouwen en uw site onder de aandacht van mensen te brengen.

Als u hoopt dat meer verkeer naar uw site ook tot meer verkopen zal leiden, moet u zich richten op zoekwoorden met een hoge commerciële intentie als onderdeel van uw betaalde zoekstrategieën. Ja, de concurrentie voor deze zoektermen kan hevig (en duur) zijn, maar het kan de moeite waard zijn.

3 Ga social

Het is niet genoeg om geweldige inhoud te produceren en te hopen dat mensen die vinden. U moet proactief zijn. Een van de beste manieren om meer bezoekers naar uw website te trekken, is door sociale mediakanalen te gebruiken om uw inhoud te promoten. Twitter is ideaal voor korte, pittige (en verleidelijke) links, terwijl Google+ promotie ervoor kan zorgen dat uw site wordt weergegeven in gepersonaliseerde zoekresultaten en vooral effectief lijkt in business-to-business markten. Anderzijds kunt via sociale sites met veel afbeeldingen bekendheid genereren, zoals Pinterest en Instagram.

4 Creëer unieke content

Er is geen magische formule voor succes op het gebied van contentmarketing, ondanks wat sommigen u willen laten geloven. Varieer daarom de lengte en het formaat van uw inhoud om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor verschillende soorten lezers. Wissel kortere, op nieuws gebaseerde blog posts af met lange inhoud, evenals video’s of afbeeldingen voor maximale impact.

5 On-page SEO

Denkt u dat SEO geen zin heeft? Denk nog eens na. Het optimaliseren van uw inhoud voor zoekmachines is nog steeds een waardevolle en waardevolle praktijk. Dankzij on-page SEO wordt een van de WordPress SEO tips over alt-teksten van afbeeldingen succesvol beantwoord. Waarbij u het meeste uit de alt-tekst bij afbeeldingen gaat halen waardoor Google uw website nog beter gaat waarderen en hoger in de zoekresultaten zal weergeven. Of creëert u interne links naar nieuwe inhoud? Hoe zit het met metabeschrijvingen? Optimaliseren voor SEO op de pagina hoeft niet lang te duren, en het kan uw organische verkeer stimuleren.

6 De juiste anchor tekst

De anchor tekst betekenis is dat het een woord of een groep woorden zijn die door de gebruiker kunnen worden doorgelinkt vanaf de ene pagina naar een andere pagina op uw site of blog, of naar een webpagina, blog, artikel, afbeelding, enz. Het is meestal blauw en onderstreept, maar kan via een andere opmaak worden aangepast om het er anders uit te laten zien voor de lezer.

Het koppelen van een webpagina met een andere webpagina met de geschikte anchor teksten geeft de lezers een idee van wat ze gaan leren. Het organiseren van links op een webpagina met betere anchorteksten verhoogt de interesse en verwachting op een site bij bezoekers.

De juiste anchor tekst heeft ook grote voordelen voor zoekmachineoptimalisatie. De tekst die als anker wordt gebruikt, is een indicatie voor de zoekmachines van de relevantie van de gelinkte pagina voor het onderwerp dat in de ankertekst wordt genoemd. Het heeft ook het extra voordeel van het vergroten van de relevantie van de pagina waarop de link staat.