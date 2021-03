Molenlanden trekt portemonnee voor beleid lhbti’ers

• Wethouder Lizanne Lanser gaat in gesprek over respect voor lhbti'ers.

MOLENLANDEN • Kerken, zorgorganisaties, scholen en verenigingen kunnen van het Molenlandse college uitnodigingen verwachten om in gesprek te gaan over een ‘meer inclusieve samenleving voor lhbti’ers’.

Een meerderheid van de raadsleden stemde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 maart in met het beschikbaar stellen van een budget van 38.000 euro voor bovengenoemd doel. SGP en CU stemden tegen het collegevoorstel.

Respect

Met dit voorstel geeft het college uitvoering aan een op 30 juni vorig jaar aangenomen motie van DoeMee en CDA waarin stond dat de gemeente een bijdrage moet leveren aan het bevorderen van respect voor lhbti’ers.

Gomarus

De publiciteit over de reformatorische Scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem van de afgelopen dagen werd door bijna alle raadsleden genoemd. Wilma de Moel (DM): “Het artikel in NRC afgelopen weekend over de gesprekken met lhbti’ers van het Gomarus geven mij het extra argument, dat dit voorstel keihard nodig is. Leerlingen van het Gomarus wonen ook in Molenlanden. Hoe erg is het, als ze thuis en op school hun verhaal niet kwijt kunnen?”

Pijn

De Moel richtte zich verder voornamelijk tot Corné Egas (SGP), verwijzend naar zijn woorden tijdens de vergadering van donderdag 18 maart. “Met pijn in mijn hart heb ik de bijdrage van de SGP gehoord, omdat meneer Egas twijfels heeft over de inzet van het budget en dat verwoordt als een greep uit de kas en niet reageert op een uitnodiging om in gesprek te gaan met lhbti’ers.”

Sociale veiligheid

Ook Jan Arie Koorevaar (CDA) zag in de onthullingen over SG Gomarus een extra aansporing om ‘de sociale veiligheid van Molenlanders te bevorderen, om de weg naar hulp in te richten en een klimaat van begrip en respect te bevorderen’.

Geen kaders

Voor de SGP is het collegevoorstel niet werkbaar. “De planning en control voor het budget is niet onderbouwd en er zijn geen kaders op basis waarvan de raad later om verantwoording kan vragen”, aldus Egas.

Uitgespuugd

Het SGP-raadslid toonde zich aangedaan. “De laatste paar dagen ligt de gereformeerde gezindte onder vuur van media en publieke opinie. Dit treft veel burgers diep in hun hart. Over respect gesproken… Voor ons is het de kunst de rust te bewaren. Hier staan we nu: uitgespuugd, veroordeeld, weggeduwd. Het past ons als gereformeerden ook in de spiegel te kijken. Waren we altijd met mededogen vervuld, ook voor de groep waarover het nu gaat? Het antwoord is: nee, we zijn als gezinnen in een aantal gevallen tekort geschoten, in paniek geraakt.”

Soms doorgeslagen

Egas erkende: “In de oprechte wil naar Gods woord te luisteren zijn we soms doorgeslagen in wetticisme, strenge afkeuring, soms in meedogenloosheid. Maar hoe hard moeten we vallen over een zorgcoördinator die in paniek is geraakt? Hoe makkelijk is het om te roepen dat er gesubsidieerd kinderen mishandeld worden en om afschuw te laten blijken zonder de context mee te nemen?”

“Het is voor ons onmogelijk de Heilige Schrift aan te passen”, stelde Egas. “Waar wij hard aan moeten werken is onze houding: mededogen en liefde tot onze naaste. Daar hebben we geen burgerlijke gemeente voor nodig, dat is een zaak van de gezindte zelf, een taak die opgepakt wordt.”

Disproportioneel

Voor de ChristenUnie is het collegevoorstel te beperkt. “Wij vinden dat iedereen er mag zijn en als schepsel van God uniek is. Maar dit voorstel bereikt slechts een klein deel van onze inwoners: de lhbti’ers die problemen ervaren in onze gemeente”, aldus Harry Stam. “Het vraagt om een disproportionele bijdrage voor alleen deze doelgroep.”

Rol gemeente

Ook Philomeen Breddels (VVD) verwees naar de gebeurtenissen op de Gorinchemse scholengemeenschap. “Er is inzet nodig om meer verdraagzaamheid in onze gemeente te krijgen. We willen dat Molenlanden een gemeente wordt waarin lhbti’ers geaccepteerd worden. Door het nieuws over Scholengemeenschap Gomarus werd nogmaals duidelijk dat er nog veel moet gebeuren voordat dit bereikt is. We zien daarin een belangrijke rol voor de gemeente, onder andere door het gesprek aan te gaan met scholen, verenigingen en kerken.”

Verslag doen

Progressief Molenlanden vroeg de wethouder om over een jaar verslag te doen van de bereikte resultaten. Paul Verschoor: “Ik ben het eens met vorige sprekers: berichten over Scholengemeenschap Gomarus tonen aan dat een dialoog echt nodig is.”

Wethouder Lizanne Lanser beloofde in gesprek te gaan met sportclubs, de zorg, scholen en kerken. “Natuurlijk zijn lhbti’ers een van de groepen die aandacht krijgt in onze gemeente. We gaan daarmee heel graag aan de slag. We willen daar zeker verslag over doen na dit jaar.”

