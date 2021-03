Vaccinaties corona Streefkerk in verenigingsgebouw hervormde gemeente

STREEFKERK • De hervormde gemeente in Streefkerk stelt het verenigingsgebouw Het Anker ter beschikking aan huisarts Bart Bruijn om te gebruiken als priklocatie.

Vrijdag worden daar de eerste prikken gezet. “Het gaat daarbij om mensen die geboren zijn in 1956 en 1957, thuiswonenden met het syndroom van Down die geboren zijn in de jaren tussen 1958 en 2003 en mensen met morbide obesitas, met een BMI hoger dan veertig”, vertelt Hannelore Bruijn.

De echtgenote van de Streefkerkse huisarts, zelf ook werkzaam in de huisartspraktijk, prijst net als haar man de samenwerking met de hervormde gemeente. “Bart heeft de dominee enige tijd geleden gebeld. Dat was ‘s middags en ‘s avonds was het al geregeld.”

De reden voor het uitwijken naar een andere locatie dan de praktijk is de beschikbare ruimte. “Mensen moeten enige tijd wachten; in onze eigen praktijk hebben we niet voldoende vierkante meters om de anderhalve meter aan te houden. In Het Anker is er meer dan genoeg plek om dat wel goed en veilig in te kunnen vullen.”