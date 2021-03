Na de zomer duidelijkheid over plan Slingelandse Plassen

GOUDRIAAN • Na de zomer wil wethouder Teunis Jacob Slob vertellen wat de plannen zijn voor recreatiegebied de Slingelandse Plassen in Goudriaan. Het eerder door Cees Commijs bedachte plan voor een ‘Central Park’ gaat niet door.

“Het plan waar de initiatiefgroep nu aan werkt staat los van het Central Park van de heer Commijs”, aldus wethouder Slob tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 30 maart. “Het programma dat nu verkend wordt, is veel meer ontspannen.”

Te lang stil

Slob zei dit naar aanleiding van vragen van raadslid Mario de Lijster (DoeMee!) De Lijster vindt dat het al te lang stil blijft en schrok van signalen die hij kreeg van leden van de initiatiefgroep. “Een was er ronduit negatief, een ander wilde geen commentaar geven en weer een ander was al uit de initiatiefgroep gestapt.”

De Lijster vroeg de wethouder wanneer inwoners van Goudriaan meer duidelijkheid krijgen over de plannen voor het recreatiegebied.

Afstemmen

Wethouder Slob: “Het is een dynamisch en synergetisch proces, dat heeft tijd nodig. We streven ernaar dat we het deze zomer tot een afronding kunnen brengen. Dan zullen we het plan met u afstemmen en nagaan: is dit binnen de kaders van de raad, is dit wat we met elkaar van plan zijn?”

Provincie

Uit de woorden van Slob bleek dat het overleg met de initiatiefgroep in de afgelopen periode gestaag door is gegaan. De verschillende plannen zijn naast elkaar gelegd. “De komende tijd willen we benutten om te kijken of we een gezamenlijk plan kunnen ontwikkelen, een ruimtelijk plan maken en dit afstemmen met provincie.”

Verder zei Slob: “We gaan ook kijken naar het beheer: hoe komt dat eruit te zien? Het proces is gaande, dat heeft tijd nodig. De initiatiefgroep is zich ervan bewust dat het onderhoud belangrijk is en dat dit voor een lage prijs moet, want we hebben wensen voor investeringen.”

Central Park

Het plan ‘Central Park van Zuid-Holland’ omvatte de aanleg van ruim twintig zelfvoorzienende chalets, een zorgboerderij, een markt- en festivalterrein, een ‘agri-foodcampus’ én ruimte om te zwemmen, varen en vissen.

