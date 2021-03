OBS Den Beemd in Hoogblokland ontvangt duurzame tassen voor het thuisonderwijs

HOOGBLOKLAND • Tijdens en na de lockdown moesten de leerlingen van OBS Den Beemd uit Hoogblokland veel spullen mee naar huis of mee naar school nemen. De gewone tassen bleken te klein en de plastic tasjes gingen steeds kapot.

De leerlingen van groep 7/8 schreven daarom een brief naar de Albert Heijn in Hoog-Dalem. Ze vroegen of ze stevige boodschappentassen konden krijgen. Zo kunnen ze duurzaam de spullen veilig mee naar huis nemen. De Albert Heijn gaf hier graag gehoor aan en Diana van Hedel deelde namens de AH de tassen uit aan de leerlingen.