Geen open dag maar wel drachtplanten bij De Punt in Arkel

ARKEL • In Natuurtuin De Punt nabij de Schotdeuren 52 in Arkel wordt dit voorjaar geen open dag of planten- en stekjesbeurs gehouden, maar er zijn wel drachtplanten en een ommetje met een tijdslot is ook mogelijk.

Liefhebbers van natuurlijk groen in een ‘Levende tuin’ zijn van harte welkom om in het uitdijend groen van Natuurtuin De Punt te delen. Er zijn naast Wereldwinkel de Punt Arkel vanaf 1 april diverse soorten waard- en drachtplanten in potten en potjes te verkrijgen, waaronder daslook, sneeuwklokjes, lever- en longkruid. De opbrengst komt ten goede aan ontwikkelingsproject Nimba. Daarnaast zijn diverse bloemenmengsels en kruiden- en groentezaden van de Bolster beschikbaar. Hiervoor kan men terecht op woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De Punt is in deze periode met volop voorjaarsbloeiers op zijn mooist. Het is mogelijk om een rondje door de tuin te komen maken en de voorjaarsbollenpracht te genieten bij een ommetje over de verse houtsnipperpaadjes. Vrijdag 2 en zaterdag 3 april om 14.30 is een bezoekje mogelijk.

Aanmelden vooraf moet in verband met een tijdslot. Dit kan via mailadres Natuurtuin@depuntarkel.nl.