Feestweek Goudriaan schuift weer een jaar door

GOUDRIAAN • De voor 2020 geplande feestweek in Goudriaan zal ook in 2021 niet doorgaan. Reden is net als vorig jaar de coronapandemie.

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ bracht de mededeling deze week naar buiten: ‘Helaas... We hadden jullie graag ander nieuws gebracht, maar we kunnen er niet langer omheen. De feestweek zal ook dit jaar niet doorgaan. De huidige maatregelen geven weinig mogelijkheden om als buurt met elkaar voorbereidingen te treffen en we zien te weinig perspectief om het door te laten gaan in de zomervakantie’

Maar het Oranjebestuur sluit niettemin positief af: ‘Op naar 2022 voor een nog groter feest!’