‘We denken aan jullie-pakketjes’ voor senioren in Molenaarsgraaf en omgeving

MOLENAARSGRAAF • Omdat het bestuur van Stichting SeniorenWelzijn al meer dan een jaar geen middagen voor de senioren kan en mag organiseren in verband met de coronamaatregelen, gaan ze deze week bij alle 570 senioren in Brandwijk, Molenaarsgraaf en Wijngaarden een ‘We denken aan jullie-pakketje’ afgeven. Dat gebeurt op in totaal 400 adressen, als een lichtpuntje in deze stille tijd.

“We willen hen allemaal een hart onder de riem te steken en we hopen dat we elkaar spoedig in De Schommel te Molenaarsgraaf weer kunnen ontmoeten”, laat voorzitter Piet de Weerdt van Stichting SeniorenWelzijn weten.

Het in kleurendruk afgegeven programmaboekje is dit seizoen eigenlijk nog niet gebruikt, wat natuurlijk heel erg jammer is voor de senioren. Zij missen de onderlinge contacten op de middagen met sprekers, beeld- en geluidpresentaties over bijvoorbeeld De Lekboot, de natuur met mooie plekken in Nederland, 3D-presentatie over de Alblasserwaard, de nieuwjaar-wens-inloop-middag met een hapje en drankje, de grote avond met de faunabeheerder in dienst van Zijne Majesteit koning Willem-Alexander, de bingo- en Snertmiddag, presentatie over Slachtofferhulp Nederland, enzovoorts.

De pakketjes worden door de bestuursleden persoonlijk afgegeven. Deze actie is alleen mogelijk met onze eigen financiele input en door een aantal sponsoren: de gemeente Molenlanden, Jumbo Meijerink te Molenaarsgraaf, Rabobank Lek & Merwede, Montapacking te Molenaarsgraaf, Avonturenboerderij Molenwaard, ’t Wingerds Hof te Wijngaarden en bakkerij Van der Grijn te Groot-Ammers.