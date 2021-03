Oud-raadslid Adrie Beumken keert terug in de raad

MOLENLANDEN • Oud-raadslid Adrie Beumken (65) uit Schelluinen keert terug in de politiek. Op dinsdagavond 30 maart wordt hij beëdigd als raadslid voor DoeMee! Molenlanden.

Eerder was Beumken raadslid voor de PvdA in Giessenlanden, van 2002 tot 2012. Hij werkte bij Syndion in diverse functies en is inmiddels met pensioen. Ook was hij enthousiast voetballer en marathonloper, gaat hij graag in Kringloopwinkels (en nu online) op zoek naar tweedehands boeken, fietst hij graag en wandelt hij veel. Dat laatste doet hij samen met zijn vrouw Truus.

Klimaatverandering

Op de website van DoeMee! zegt Beumken zich onder andere sterk te willen maken voor de dorpsraden en de aanpak van klimaatverandering.