Besmettingen op basisscholen nemen toe; leerkrachten snakken naar vaccinaties

Self quarantine, isolation and Social Distancing in a Pandemic coronavirus COVID-19 (Foto: Kotenko Oleksandr)

Self quarantine, isolation and Social Distancing in a Pandemic coronavirus COVID-19 (Foto: Kotenko Oleksandr)

REGIO • Het aantal besmettingen met corona op basisscholen in de regio neemt de laatste tijd toe. Vier scholen werden in de afgelopen weken korte tijd gesloten vanwege teveel besmette leerkrachten en kinderen.

Waar in de vorige twee coronagolven het virus de meeste scholen passeerde, worden ze nu des te harder getroffen. Basisscholen in Arkel, Lexmond, Brandwijk en Ottoland gingen geheel of gedeeltelijk op slot. Daarnaast hebben veel scholen in de afgelopen weken voortdurend te maken met één of meerdere groepen die naar huis worden gestuurd vanwege zieke leerkrachten. Of ze moeten in quarantaine omdat er teveel besmettingen zijn in de klas.

Niet altijd testen

In de regio vallen 26 basisscholen voor openbaar onderwijs onder de noemer van O2A5. “Op vrijwel elke school zijn kinderen thuis met verkoudheidsklachten”, weet directeur-bestuurder Bert van der Lee. Ze worden niet altijd getest. Dus hij weet niet hoeveel van die kinderen daadwerkelijk corona hebben.

Het aantal groepen in quarantaine verschilt per dag. Vorige week vrijdag waren er vier groepen op 26 scholen in quarantaine. Bert: “Maar dat zijn dagkoersen, vorige week vrijdag waren dat er 8.”

Landelijke trend

Bij O2A5 zien ze een stijging van het aantal kinderen ziek wordt gemeld. “Meer dan voorheen worden kinderen getest. Dus nu lopen ook de besmettingscijfers op. Dit is echter moeilijk om zomaar hard te maken. Maar de landelijke trend herkennen wij ook binnen O2A5. Leerkrachten zijn uiterst voorzichtig toch zien we ook meer besmette leerkrachten dan voorheen.”

Ook elders zien de scholen een toename in het aantal besmettingen. “Het is algemeen bekend dat er meer wordt getest en daar komen meer besmettingen uit naar voren”, vertelt Anneke Guis van PIT, de organisatie met een groot aantal christelijke scholen in de Drechtsteden, waaronder in Alblasserdam.

Vorige week waren er op beide PIT-locaties in Alblasserdam geen groepen in thuisquarantaine. Op De Schalm en De Twijn zijn er wel kinderen en medewerkers met corona geweest. “Gelukkig is het aantal tot nu toe beperkt”, vervolgt Anneke.

Hele school testen

Ook op CBS De Hoeksteen in Giessenburg wordt een stijging van het aantal besmettingen waargenomen. “We zouden het liefst de hele school een keer laten testen”, vertelt Margriet Leendertse van de Hoeksteen.

De school is ook voorstander van het met voorrang vaccineren van onderwijsmedewerkers. Datzelfde geldt voor O2A5. Bert van der Lee: “Dat zou heel erg helpen. Onze mensen staan de gehele dag in de frontlinie en zijn terecht bezorgd over hun eigen gezondheid. Op vele manieren hebben we aandacht gevraagd voor vaccinatie van leerkrachten, helaas is minister onvoldoende gevoelig voor onze argumentatie. Hij houdt rekening met sluiting van scholen, dat is waar, maar hij laat zich niet uit over bescherming van leerkrachten door vaccinatie. Hij houdt er zelfs geen rekening mee…”

PIT in Alblasserdam staat neutraal tegenover het met voorrang vaccineren van leerkrachten. “Uiteindelijk is het fijn dat iedereen de keuze en mogelijkheid krijgt zich te laten vaccineren.”

Handen vol

Wanneer veel kinderen en/of leerkrachten besmet zijn met corona, volgen de scholen de richtlijnen vanuit de overheid en wordt er overlegd met de GGD. “Dat doen we zo goed en zorgvuldig mogelijk en dat vergt van iedereen veel inspanningen”, weet Anneke Guis van PIT. “We hebben onze handen vol om de kinderopvang en het onderwijs in deze bijzondere tijden zo normaal mogelijk vorm te geven zodat kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen.”

Bert van der Lee van O2A5: “We maken ook zelf afwegingen op basis van gezond verstand met de op dit moment bekende feiten. Dat ouders en ook leerkrachten heel erg bezorgd kunnen zijn is evident. Maar we sluiten geen scholen of sturen klassen naar huis louter vanuit bezorgdheid van ouders en of leerkrachten.”