Jaap en Inge Boersma al dertig jaar in touw voor patiënten Ameide

AMEIDE/LEXMOND • Vanuit een huurhuis in Meerkerk begon huisarts Jaap Boersma dertig jaar geleden aan zijn nieuwe baan in Ameide. Het werk werd drukker, het plezier bleef.

Wie het over de praktijk van Boersma heeft, kan in Ameide zowel Inge als Jaap bedoelen. Want bij de start werd verwacht dat de echtgenote van de nieuwe dokter ook zou meewerken. Het jubileum op 1 april geldt dus voor beiden.

Beetje jaloers

Dat samenwerken vinden ze nog steeds leuk. “Volgens mij zijn best veel collega’s een beetje jaloers”, zegt Jaap met een lachje. Terwijl hij opzij kijkt naar zijn vrouw: “Want zij is mijn directeur. Er zijn veel dingen waar ik me gelukkig niet mee bezig hou. We hebben een prima taakverdeling.” Inge lacht. “Voor jou wel.”

Weekenden

Het heeft niet alleen maar voordelen, die intensieve samenwerking. “Ook in het weekend en ’s avonds ben je nog veel met praktijkdingen bezig, zeker nu in coronatijd”, zegt Inge. “Daardoor ben je eigenlijk nooit vrij. In vakanties praat ik er niet over, maar in weekenden ontkom je er niet aan dat je dingen moet bespreken.”

Met verloskunde

Voordat ze in Ameide (een deel van) de praktijk overnamen, was Jaap er al enige tijd waarnemer. Inge, meteen blik op haar man: “Jij wilde altijd een apotheekhoudende praktijk met verloskunde. Toen overleed dokter Eenink en heb jij eerst waargenomen. Ook de gemeente bemoeide zich in die tijd nog met de aanstelling.” Jaap: “Ja, je solliciteerde bij de zittende huisarts, bij de huisartsengroep en bij de gemeente.” Aanvankelijk werkten ze samen met huisarts Roodnat en zijn vrouw. Toen die bijna tien jaar geleden vertrokken, gingen ze met z’n tweeën door.

Nuchtere mensen

Gevraagd naar hun eerste indruk van de Termeiers zegt Jaap: “Hardwerkende, rustige mensen met niet teveel poeha.” Inge: “Nuchter, vriendelijk, een beetje de kat uit de boom kijkend.” Jaap knikt. “Mensen in deze regio zijn niet al te eisend.” Inge: “Voor rede vatbaar.” Jaap: “En het dorp ligt aan de rivier, dat vonden we meteen erg leuk. Water trekt ons aan, we zijn zeilers. Maar er was geen woonruimte in Ameide.” Inge: “Via de burgemeester hebben we een huurhuis in Meerkerk gekregen, daar hebben we een jaar gewoond.” Dat was niet handig, in tijden zonder mobiele telefoon, met nacht- en avonddiensten. Jaap: “Ik heb hier en daar in een bedje gelegen tijdens bevallingen, op wacht.”

Verhuizingen

Ze zijn mensen die makkelijk verkassen. Jaap woonde als kind jarenlang in Duitsland met zijn ouders, later in Vlaardingen en Utrecht. Inge woonde, totdat ze hun huis in Lexmond kochten, nooit ergens langer dan zeven jaar. “Mijn vader was huisarts in Hardinxveld-Giessendam, daar heb ik ook nog gewoond.” Na het huurhuis in Meerkerk volgden woningen in Tienhoven en Vianen. Inge: “Onze verhuizing naar Vianen had vooral met de kinderen te maken. We hebben vier kinderen, zij zijn inmiddels volwassen.”

Regeldruk

Ameide en de Termeiers zijn ze steeds meer gaan waarderen, vertellen ze. Jaap: “Je maakt de levensloop van mensen mee.” De arts deed tot enkele jaren geleden nog bevallingen. De regeldruk nam toe. Inge: “Ik begon met vier ordners, nu hebben we een boekenkastvol papieren. Ik wil eigenlijk minder werken, maar moet steeds meer werken, ook omdat er soms door COVID personeel uitvalt. Daarnaast kost het certificeren van de gehele praktijk steeds meer tijd.”

Team

Wat ook veranderde: de omvang van het team. “We hebben drie dokters die parttime werken, drieapothekersassistentes, vier praktijkondersteuners, drie doktersassistentes, een interieurverzorgster, een bezorger, stagiaires en een huisarts in opleiding. Binnenkort krijgen we er ook weer een praktijkondersteuner in opleiding bij.”

Corona

In maart vorig jaar raakten ze beiden besmet met het coronavirus, waarschijnlijk tijdens een verblijf op Schiermonnikoog. Jaap: “Het was toen nog heel moeilijk om je te laten testen, want ik voldeed niet aan de casusdefinitie; ik was bijvoorbeeld niet in China of Italië geweest.” De arts had ‘een dag of tien’ koorts. Inge: “Ik was vooral benauwd. Pas nu denk ik: het is echt weer over.” Jaap: “Dit is een verschrikkelijke tijd voor iedereen.”

Hobby’s

Ondanks de drukke praktijk vindt Jaap nog tijd voor allerlei overlegcommissies en besturen, van de groep apotheekhoudende huisartsen en het samenwerkingsverband Huisarts en Zorg tot het pensioenfonds voor huisartsen. “En ik ben huisartsopleider.” Blijft er nog tijd en energie over voor hobby’s? Inge: “We gaan graag golfen, wandelen en wielrennen. Ook gaan we graag op vakantie.” Met een blik opzij: “En Jaap houdt van klussen.” Jaap: “Het is ook altijd gezellig om met onze kinderen iets te doen.”

Wind en wilgen

Ze komen soms maar moeilijk los van het werk deze maanden. Jaap: “Daarom is varen zo leuk, als je op het water zit heb je het er niet over. Dan kijk je naar de wind.” Inge: Dan waait je hoofd leeg.” Wat ook helpt om het hoofd leeg te maken: de grote tuin en boomgaard. Onlangs hebben ze de wilgen geknot, gewapend met kettingzagen. “Dan is het werk even ver weg.”

Niet pamperen

Gevraagd naar negatieve recensies op de website Zorgkaart van Nederland, reageert het echtpaar laconiek. Jaap: “Je kunt niet iedereen te vriend houden. Ik zou het prettig vinden als mensen zich zouden melden als ze negatieve opmerkingen hebben. We proberen voor de mensen het beste te doen, maar niet overmatig te pamperen, tenzij ze het nodig hebben. Over het algemeen hebben we het hier buitengewoon prettig.”

Er staan ook positieve reacties op de site. Een patiënt schrijft: ‘Boersma is een super-arts, wat pas zichtbaar wordt als je hem goed genoeg kent.’

Moderne praktijk

Jaap en Inge zijn er trots op dat ze een moderne praktijk hebben, al werken ze in een klein dorp. Inge: “Boven in het gebouw zitten Rivas Thuiszorg en een speltherapeut, beneden een fysiotherapeut met fitness. We hebben een nauwe samenwerking, doen veel anderhalvelijnszorg, op het grensvlak van eerstelijnszorg (zorg zonder verwijzing, red.) en tweedelijnszorg.” Jaap: “Ik doe sterilisaties bij mannen en maak vrij veel echo’s. Daarmee voorkom je soms verwijzingen. In de apotheek zijn we aan het innoveren; binnenkort krijgen we een uitgifte automaat waar mensen buitenkantoortijden medicatie kunnen ophalen.”

Ze willen nog graag gezegd hebben dat ze het uitstekend naar hun zin hebben in Ameide. Inge: “We hebben een heel fijn team en een heel goede werksfeer, daar hechten we aan.”