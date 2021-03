Huisartsen geven gastles op basisschool Klim-Op in Hoornaar

HOORNAAR • Maandagmiddag zijn er twee echte dokters, mevrouw Kuiper en mevrouw Lagewaard, van Huisartsenpraktijk Hoornaar in groep 5 en 6 geweest van OBS Klim-Op in Hoornaar.

Aanleiding hiervoor was het thema waar de school mee werkt van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie. De kinderen leren over het menselijk lichaam. Van het hart tot het skelet, van de spieren tot het spijsverteringsstelsel, alles komt aan bod.

De ramen van de klassen worden langzaam ingericht tot museum, waarbij elke klas een eigen orgaan in het zonnetje zet. De betrokkenheid bij het thema is groot en het bezoek van de huisartsen, die ‘het geheim van hun dokterstassen’ met de kinderen deelden, was een groot succes.