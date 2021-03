Gondelvaart in Giessen-Oudekerk wordt opnieuw verplaatst; naar 2022

GIESSEN-OUDEKERK • Oranjevereniging Giessen-Oudekerk heeft opnieuw moeten besluiten de Gondelvaart een jaar op te schuiven naar zaterdag 10 september 2022.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het te onzeker of de Gondelvaart 11 september door kan en mag gaan. Aangezien het op dit moment niet duidelijk is wanneer en hoe de maatregelen versoepeld gaan worden, is het voor de Oranjevereniging onverantwoord om grote (financiële) verplichtingen aan te gaan.

“Wanneer we zouden moeten wachten op eventuele versoepelingen, is het te kort dag om een groot evenement als de Gondelvaart te organiseren”, aldus secretaris Jan van der Vlies van de oranjevereniging.

De Oranjevereniging hoopt in 2022 terug te komen met een spectaculaire Gondelvaart.