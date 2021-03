Bestuurder rijdt onder invloed van cocaïne te hard in Noordeloos

NOORDELOOS • Een automobilist die cocaïne had gebruikt reed maandagavond te hard in Noordeloos.

Tijdens een verkeerscontrole van de politie liep hij tegen de lamp. De agenten controleerden onder andere op snelheid en het dragen van de autogordel. In totaal zijn er drie bekeuringen uitgeschreven voor het overschrijden van de toegestane snelheid en 1 bekeuring voor het niet dragen van de autogordel.



Tevens bleek één bestuur, die na correctie 34 kilometer per uur te hard reed, positief op het rijden onder invloed van drugs. De bestuurder bleek cocaïne gebruikt te hebben. Hij werd aangehouden en een farr-arts heeft bloed afgenomen. De waarde in zijn bloed bepaalt wat de consequentie gaan worden.