Schrijfster Corien Oranje op bezoek bij Rehobothschool in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Schrijfster Corien Oranje kwam afgelopen maandag en dinsdag naar de Rehobothschool in Groot-Ammers.

Ze was niet alleen op bezoek om de kinderen te vertellen over haar boeken, maar ook om ze te laten ervaren hoe leuk het is om zelf verhalen te verzinnen en hoe heerlijk het is om te lezen.