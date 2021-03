Gieser Wildeman uit Noordeloos behoudt Michelin-ster

NOORDELOOS • Restaurant De Gieser Wildeman in Noordeloos heeft de Michelin-ster behouden. De bistro ontving weer een Bib Gourmand-titel.

Twee nieuwe restaurants in Nederland worden bekroond met twee sterren en maar liefst acht nieuwe restaurants worden onderscheiden met één ster. Deze onderscheidingen bevestigen het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid die de chef-koks en hun teams dagelijks aan de dag leggen. In totaal telt de Michelin Gids Nederland 113 sterrenrestaurants.

“In deze uiterst moeilijke tijden voor de horeca vinden wij het bijzonder belangrijk om ook in 2021 de selectie van de Michelin Gids Nederland uit te brengen. En dit om verschillende redenen: om het beroep aan te moedigen, om de inzet van de chefs in de verf te zetten en om talent in de kijker te zetten. Het afgelopen jaar hebben onze teams niet alleen uitstekende eetervaringen gehad, ze hebben ook met trots gezien dat koks en hun teams werkelijk alles doen om hun passie voort te zetten en hun klanten te inspireren. Deze dynamiek is in alle opzichten opmerkelijk en bewijst dat de restaurants in Nederland nog niets aan creativiteit en inzet hebben ingeboet, vooral als het gaat om duurzame gastronomie”, aldus Gwendal Poullennec, internationaal directeur van de Michelin Gids.

De Limonadefabriek in Streefkerk is in het afgelopen jaar haar Michelin-ster kwijtgeraakt. Dat heeft te maken met de overname van het restaurant.