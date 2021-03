Zwaaistenen rondom Open Vensters in Ameide

AMEIDE • Zorglocatie Open Vensters viert op dinsdag 13 april een vrolijk moment: er worden rondom het pand drie zwaaistenen gelegd.

De zwaaistenen, in de vorm van roze stoeptegels, moeten gaan zorgen voor spontane zwaaimomenten. Linda van Houten-Houweling (coördinator welzijn): “Voorbijgangers worden verleid om even stil te staan en te zwaaien naar bewoners die genieten van een kopje koffie in het restaurant.”

Wijkambassadeur Jan Ottevanger zal, samen met bewoners van woonzorglocatie Open Vensters, namens de gemeente Vijfheerenlanden de zwaaitegels onthullen.

Linda van Houten: “De dames van team welzijn hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om de financiële middelen rond te krijgen. We zijn heel blij dat het ons zo snel is gelukt dit te realiseren.” Lokale bedrijven hebben gesponsord en geholpen met het inzamelen van oud ijzer: Blokland Tuin en Parkmachines (BTP), Boer B.V., Autobedrijf van Zessen, ABB Bouwkracht, Hamoen L.M.B. en D. Verheij Metaalhandel B.V.