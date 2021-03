Beter in je vel dankzij deze 3 tips!

Het afgelopen jaar heeft veel impact gehad op ons als mens. We hebben meer binnen gezeten dan ooit en minder mensen gezien dan ooit.

Dit heeft dan ook een duidelijke impact gehad op onze mentale gesteldheid. De gemiddelde Nederlander zit minder lekker in zijn/haar vel en dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om zelf actief bezig te zijn met dingen die van positieve invloed zijn op de mentale gezondheid. In deze blog geven we je enkele tips die ervoor kunnen zorgen dat jij lekkerder in je vel gaat zitten!

Sporten

We weten allemaal dat sporten enorm goed is voor de (mentale) gezondheid. Toch zijn veel mensen volledig gestopt met sporten sinds de lockdowns. Dit komt doordat we zo afhankelijk zijn geworden van de sportscholen, sportverenigingen en sportlocaties. Toch zijn er nog tal van mogelijkheden om te sporten buiten deze gelegenheden om. Zo kun je een rondje gaan hardlopen, fietsen of bijvoorbeeld fitnessoefeningen voor thuis doen. Voor het fitnessen thuis hoef je overigens geen dure attributen aan te schaffen. Met een beetje creativiteit kun je vaak al tal van oefeningen doen met de spullen die je in huis hebt!

Voeding

Voeding is ook van grote invloed op de mentale gezondheid van de mens. Het spreekwoord ‘Je bent wat je eet’ gaat ook zeker in deze situatie op. Als je gedurende de dag veel ongezonde producten eet, zal je dit ook merken aan je mentale gezondheid. Deze zal vanzelf verslechteren. Het eten van gezonde voeding is daarom juist nu extra belangrijk! Niet alleen vanwege de mentale weerbaarheid, maar ook vanwege het feit dat we minder in beweging zijn. Als je meer wilt weten over gezonde voeding, bezoek dan zeker eens de website van Human Nature. Hier vind je alle informatie die je nodig zult hebben voor een gezond eetpatroon.

Slaap

Een goede nachtrust is essentieel als het gaat om de mentale gezondheid. Het is daarom ontzettend belangrijk om iedere dag minimaal een x aantal uur te slapen. Hoeveel uur dit precies is, verschilt over het algemeen per persoon. Wel kunnen we concluderen dat de gemiddelde mens zo’n 8 uur per dag nodig hebt. Als je consistent minder dan deze 8 uur per nacht slaapt, dan kunnen we je ook zeker aanraden om hier verandering in aan te brengen. Je zult het verschil al snel merken!