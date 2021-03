Nieuwe video KnowWhy over kringlooplandbouw

BLESKENSGRAAF/REGIO • KnowWhy is uitgekomen met een nieuwe video over kringlooplandbouw. In de video worden zes verschillende perspectieven uitgelicht als basis voor de discussie hoe we de toekomst van de landbouw in moeten richten.

“Wij willen met deze film de dialoog rondom kringlooplandbouw aan te zwengelen in de landbouwsector, in de politiek, in het ondernemerslandschap en in de wetenschap”, vertelt Amber Moelands, Project en Office Manager bij KnowWhy.

De video is bij dit artikel te bekijken of beschikbaar via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=53ueto7SU3I.

In de nieuwe film van KnoWhy wordt Colinda van Rees gevolgd, een jonge boerendochter en betrokken burger in het landschap van de Molenlanden in Zuid-Holland. Zij gaat in gesprek met zes stakeholders die zich bewegen in het maatschappelijke en politieke veld én op boerenbedrijf, om het te vragen naar hun kijk op de toekomst van de landbouwsector, kringlopen en de rol die eenieder hierin heeft. Ze hoort zes verschillende invalshoeken, wat haar brengt tot een conclusie: als we tot werkbare oplossingen willen komen, zullen we eerst verder met elkaar in gesprek moeten gaan.

Colinda’s zoektocht is een aanzet voor het verder gesprek over kringlooplandbouw. “Sluit je aan en breng het gesprek een stap verder door ook jouw perspectief te laten horen”, is de oproep van KnowWhy. “Wees nieuwsgierig, en ga op zoek naar perspectieven bij jou in de buurt, of vertel ons welk perspectief er naar jouw idee nog mist in het debat rondom kringlooplandbouw.”

Voor meer informatie: www.knowwhy.nl.