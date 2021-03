Veel zakken vuil gevonden bij Plastic Guerrilla in Meerkerk

MEERKERK • Op zaterdag 27 april organiseerde de Plastic Guerrilla een opruimactie in samenwerking met de Ichthuskerk Meerkerk.

Met ruim 40 mensen werd het een groot succes. Jong en oud, gezinnen met drie kinderen, vrienden en vriendinnen, heel veel mensen deden mee.

Alle opruimmaterialen waren nieuw of gedesinfecteerd, en de afvalzoekers gingen in groepjes van hooguit 2 à 3 of in bestaande coronabubbels op jacht.

De Guerrilla had in zijn aanvalsplan voor het hele dorp ook de buitengebieden als de parallelwegen, kanaaldijken en natuurlijk de foodrestaurants LaPlace, Starbucks, Tulip In en de tankstations, waar de vervuiling ongekende vormen heeft opgenomen.

Een pluimpje voor McDonalds dat zelf hun terrein schoonhoudt, hoewel je in de omliggende gebieden ook wel afval van dit bedrijf kunt vinden. Veel plastic handschoentjes van de benzinestations ook. Met name de leden van de CDA-fractie Vijfheerenlanden hebben dit gebied schoongemaakt.

Uiteindelijk kwam na twee uur zwerfvuiljacht de hele groep een immense hoop zakken inleveren. “Onvoorstelbaar dat dit vuil allemaal in onze leefwereld ligt”, reageren de organisatoren. De gemeente Vijfheerenlanden stelde spullen beschikbaar, zoals handschoenen en prikstokken. De prikkers die in de toekomst meer wilden prikken, mochten de materialen houden.