Passion Choral Evensong door Gorcum Boys Choir

GORINCHEM • Op zaterdag 3 april is er een Passion Choral Evensong in de Grote kerk te Gorinchem. Het Gorcum Boys Choir o.l.v. Jeroen Bal zingt de traditionele gebeden en koorstukken met begeleiding van stadsorganist Arjan Versluis.

De lezingen worden verzorgd door Cees Boot. De aanvang is 17.00 uur. De Evensong wordt op you-tube uitgezonden via de stream van Wijkgemeente Grote Kerk Gorinchem. www.pgggrotekerk.nl.

De Evensong komt voort uit de Engelse Reformatie. Nadat de kloosters werden gesloten verplaatste de dagelijkse getijdengebeden zich naar de kathedraal. De anglicaanse aartsbischop Thomas Cranmer voegde de traditionele gebedsmomenten samen tot een ochtend- en een avondgebed. In het avondgebed, de Evensong, worden vesper en completen gecombineerd. Vandaar dat zowel de Lofzang van Maria als de lofzang van Simeon gezongen wordt. Vast onderdeel van de Evensong zijn de psalmen. Deze worden vierstemming, op een vaste melodie de zogenaamde ‘chanting’, onberijmd gezongen door het koor. Het koor heeft een grote rol in de Evensong.

Deze Evensong staat in het teken van stille zaterdag, in Engeland ‘Holy Saturday’ genoemd. Na Goede Vrijdag, waarop we het sterven van Jezus herdenken volgt een stille dag van verootmoediging en uitzien naar de opstandig Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwint.

Tijdens deze Evensong zingt het Gorcum Boys Choir enkele passende gezangen (Hymns). Er worden twee Psalmen gezongen als Chants (onberijmde tekst dat meerstemmig wordt uitgevoerd), Psalm 130 en 143. Speciaal voor deze Evensong zingt het koor het bekende Miserere Mei van Gregorio Allegri. Dit a capella koorwerk is gebaseerd op Psalm 51 en werd in 1630 op speciaal verzoek van Paus Urbanus VIII geschreven voor het koor van de Sixtijnse kapel. Het koorwerk lag onder embargo en mocht enkel in de Sixtijnse Kapel worden uitgevoerd. De bladmuziek werd ook achter slot en grendel gehouden, zodat niemand het zomaar mee kon nemen en ergens anders uitvoeren. Maar niemand had rekening gehouden met een slimme dertienjarige jongen die met zijn vader de eredienst in de kapel bezocht. Deze jongen schreef na afloop van de dienst het hele stuk zo uit zijn hoofd op en daarmee doorbrak hij het embargo. Zijn naam was Wolfgang Amadeus Mozart!

Naast dit schitterende koorstuk van vijfstemmig koor en vierstemmig kleinkoor, waar één van de jongens de hoge C zingt, voert het GBC werken uit van C.V. Stanford, Henry Purcell en John Rutter, koorwerken uit de 18e, 19e en de 20e eeuw. Organist Arjan Versluis zal inleidend en uitleidend improviseren over enkele prachtige hymns en de lezingen worden verzorgd door Cees Boot.