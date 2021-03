Partnercursus autisme in gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • Omgaan met een partner met autisme kan ingewikkeld en verwarrend zijn. Daarom organiseert het Sociaal team Molenlanden vanaf woensdag 12 mei de ‘partnercursus autisme’.

Inwoners uit gemeente Molenlanden die (mogelijk) een partner hebben met autisme zijn van harte welkom. Tijdens de cursus leren deelnemers onder andere hoe om te gaan met autisme, steun te bieden en tegelijkertijd goed voor zichzelf te zorgen. Deelname is gratis.

Minder spanningen

Naast het krijgen van informatie delen deelnemers ervaringen met elkaar. ‘We geven informatie over autisme, over de problemen die hiermee gepaard kunnen gaan en de effecten ervan op een relatie’, zegt Christien Regeer van Sociaal team Molenlanden.

‘Maar ook geven deelnemers elkaar handvatten en tips om met hun partner om te gaan en met hun eigen gevoelens. En bespreken we hoe je het beste kunt communiceren. Uit ervaring weten we dat de cursus deelnemers helpt om hun verwachtingen richting hun partner bij te stellen. Wat zorgt voor minder spanning en meer rust in huis.’

Informatie en aanmelden

Inwoners van Molenlanden zijn van harte welkom om deel te nemen. En kunnen zich (bij voorkeur) voor 5 mei opgeven via Christien.Regeer@meevivenz.nl of 06-50298625. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten. En vinden plaats op woensdag 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 juli, 8 en 22 september, 6 en 20 oktober en 3 november, telkens van 09.30 tot 11.30 uur.

Mocht men op 12 mei nog niet fysiek bij elkaar mogen komen, dan wordt de eerste bijeenkomsten verplaatst naar een later moment. Voor meer informatie over deze cursus, kan contact worden opgenomen via bovenstaande gegevens.