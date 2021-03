Molenlanden organiseert bijeenkomst ‘Hoe help ik mijn tiener bij neerslachtigheid’

MOLENLANDEN • Niet alleen volwassen maar ook tieners staan momenteel voor verschillende uitdagingen. Zoals thuisonderwijs, zorgen om familie of vrienden en minder sociale contacten. Het kan voor hen lastig zijn om daarmee om te gaan.

Voor ouders en opvoeders organiseert het Sociaal team Molenlanden daarom een online bijeenkomst, waarin zij tips en adviezen krijgen over hoe zij hun tiener kunnen helpen bij neerslachtigheid door alle veranderingen. Geïnteresseerden kunnen maandag 12 april vanaf 20.30 uur aansluiten. Deelname is gratis.

Extra aandacht

Hoe herken je neerslachtigheid bij je tiener? Wat zijn de signalen? En vooral: Wat kun je doen om ze te helpen? Een aantal vragen die tijdens de online bijeenkomst voorbij komen. ‘Door de coronamaatregelen kunnen tieners zich somber en zelfs ongelukkig voelen’, zegt Hélène van der Plas van Sociaal Team Molenlanden. ‘Ook voor hen valt er namelijk al een lange tijd veel weg. Als ouder is het belangrijk om hier extra aandacht voor te hebben. Alleen weten zij niet altijd hoe zij hun kind het beste kunnen helpen grip te krijgen op deze gevoelens.’

Ervaringen delen

Naast het krijgen van praktische tips en adviezen, kunnen deelnemers onderling ervaringen uitwisselen. Hélène: ‘Alle ouders willen hun kind het liefst gelukkig zien. Wanneer dat niet zo is, kun je je zorgen maken. Deze zorgen delen met andere ouders kan fijn zijn. Daarnaast kan het al helpen door te weten dat je niet de enige bent.’

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats op maandag 12 april van 20.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 20.15 uur). Aanmelden kan tot en met donderdag 8 april via het Sociaal Loket: 088 75 15 100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis.