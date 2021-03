IFFG in Gorinchem gaat online; kaartverkoop begint

GORINCHEM • Nadat de organisatie lange tijd de deur op een kier hield, moest het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) besluiten het filmfestival geheel online aan te bieden dit jaar. Het festival, waarbij 30 films van over de hele wereld vertoond worden, vindt dit jaar online plaats van 14 tot en met 18 april.

“We hadden de filmliefhebbers zo graag weer ontvangen in de rode stoelen met een groot scherm, maar het mag nog niet zo zijn”, meldt festivaldirecteur Anika van der Kevie. “Toch ben ik enorm blij dat we deze wereldfilms, die al tijden liggen te wachten om getoond te worden, in de huiskamer kunnen brengen. De filmmakers hebben er vaak jaren aan gewerkt en hun parels van films moeten gezien worden”.

De kaartverkoop voor de vijfde editie van het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) start maandagavond 29 maart om 20.00 uur. Eerder deze maand maakte het IFFG haar filmprogramma bekend. De filmcommissie van het IFFG heeft bij het selecteren van de films gelet op actualiteiten, wereldse thema’s en bijzondere cinematografie. Bij diverse films wordt ingezoomd op identiteit, mensenrechten en duurzaamheid.

“De films zijn stuk voor stuk prachtig en vertellen bijzondere, mooie en belangrijke boodschappen. Wij kunnen niet wachten om deze wereldse beelden en bijzondere verhalen met de kijker te delen”, vertelt een enthousiaste van der Kevie.

Met aanvullende randprogrammering zorgt het IFFG ook dit jaar voor een festivalbeleving. Het filmaanbod wordt omlijst met boeiende interviews, panelgesprekken en Q&A’s, die je na afloop van de film kunt bekijken. “We gaan in gesprek met internationale regisseurs die vertellen over de totstandkoming van hun film en de kijker extra achtergrond informatie geven”, aldus van der Kevie.

Ook biedt het IFFG het Lokaal Talent Programma aan, waarbij het festival makers uit de regio een podium biedt. De jongerenjury kijkt achter de schermen mee en bespreekt haar bevindingen, om bij het slot van het festival de Jongeren Jury Award bekend te maken. En net als alle andere jaren kun je als bezoeker je stem uitbrengen voor de IFFG publieksprijs.

Na maanden van voorbereidingen en aanpassingen is het team er klaar voor. Van der Kevie: “De crew heeft dit jaar extra hard gewerkt. Het was een onzeker jaar waarin we veel moesten schakelen, aanpassen en nieuwe ideeën ontwikkelen. Dat heeft wel geleid tot een ijzersterk online programma met verschillende films die bij ons hun Nederlandse première beleven. Sommigen zijn zelfs alleen tijdens ons festival te zien in ons land. En online kunnen er meer mensen een film kijken dan in de zaal, maar ook de digitale zalen kunnen uitverkocht raken.”

Het gehele filmprogramma van IFFG is op de website te vinden. Vanaf maandag 29 maart om 20:00 uur zijn alle online filmtickets verkrijgbaar via www.iffg.nl. Ondertussen deelt het IFFG via haar social media kanalen de laatste updates rondom het festival en meer informatie over de films.