Onderwijsinspectie gaat ‘uit de kast dwingen van homoseksuele leerlingen’ op Gomarus onderzoeken

GORINCHEM • Onderwijsminister Arie Slob heeft in een reactie laten weten dat de inspectie signalen dat leerlingen op de Gomarus Scholengemeenschap gedwongen zouden zijn om uit de kast te komen, gaat onderzoeken. Volgens Slob is er sprake van 'een zorgelijk signaal dat zeer serieus wordt genomen'.

'De inspectie neemt contact op met het bestuur van de school en bekijkt welke acties vanuit haar toezicht noodzakelijk zijn'.

Volstrekt onaanvaardbaar

Arie Slob noemt de verhalen van de oud-leerlingen pijnlijk en vindt het dapper dat zij hun verhaal hebben gedaan. 'Leerlingen opsluiten en verplicht uit de kast laten komen, is volstrekt onaanvaardbaar'.

Elke leerling moet zich volgens Slob veilig kunnen voelen op school. 'Daarvoor hebben scholen een wettelijke zorgplicht. Dat betekent onder meer dat geen enkele school in Nederland leerlingen mag veroordelen of afwijzen op basis van hun seksuele identiteit. Niet in een identiteitsverklaring, niet in hun toelatingsbeleid en niet in hun schoolcultuur'.

