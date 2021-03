Oud-kapper De Haan uit Giessenburg krijgt de Gouden Opraapstok 2021

GIESSENBURG • Oud-kapper De Haan uit Giessenburg ontving deze week uit handen van wethouder Teunis Jacob Slop de Gouden Opraapstok 2021.

Maart stond in het teken van ‘Heel Molenlanden Prikt’. Duurzaam Molenlanden en GIGA Molenlanden werkten samen met de Plastic Guerrilla om aandacht te besteden aan het zwerfvuil in de gemeente. Op die manier werd rondslingerende zwerfvuil opgeruimd én kwamen inwoners in beweging.

Om een deelnemer extra in het zonnetje te zetten werd de Gouden Opraapstok 2021 uitgereikt door wethouder Teunis Jacob Slob. Oud-kapper De Haan uit Giessenburg ontving dit bijzondere exemplaar.

Slob: “Al jaren maakt hij alles rondom het winkelcentrum schoon. Ondanks zijn leeftijd wordt er fanatiek opgeruimd en blijft hij in beweging. Een voorbeeld voor de omgeving. Dik en dik verdiend.”

Groot succes

Maar liefst 225 knijpstokken, handschoenen, vuilniszakken en afvalringen werden uitgedeeld zodat de inwoners van Molenlanden de hele maand konden opruimen.

“We willen niet alleen in maart aandacht besteden aan het zwerfvuil, maar juist het hele jaar. Door het uitdelen van gratis middelen hopen we dat we mensen hebben geïnspireerd om te blijven prikken”, aldus Ria van Wijngaarden, één van de initiatiefnemers van Duurzaam Molenlanden.