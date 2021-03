Nieuwe eindredacteur bij Kerkklokradio

NIEUW-LEKKERLAND • Wisseling van de wacht bij Klokradio, de lokale omroep van Alblasserdam en Molenlanden. Ellen Verloop neemt per 1 april het eindredacteurschap van Kerkklokradio over van Corry Mouthaan. Laatstgenoemde vertrekt niet bij omroep, maar blijft een aantal verzoekprogramma’s presenteren en deel uitmaken van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO).

Corry kan terugkijken op een lange carrière bij de lokale omroep. “Al snel na de oprichting ben ik begonnen bij het jongerenprogramma Klare Taal”, vertelt ze. “Niet als programmamaker of presentator, maar als begeleider van een aantal jonge enthousiaste medewerkers. Op een gegeven moment kreeg ik de vraag of ik namens Kerkklokradio in het bestuur van Klokradio wilde komen. Naast die vertegenwoordigende taak heb ik toen ook de public relations voor mijn rekening genomen. Ik vond het leuk om onze omroep te promoten. Dat is trouwens nog steeds zo.”

Kritische noot

“Negentien jaar geleden heb ik Aart Rietveld opgevolgd als eindredacteur van Kerkklokradio. Een taak die ik altijd met plezier heb vervuld. In die functie ben je niet alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de programma’s, maar moet je ook oog hebben voor het wel en wee van de medewerkers. Ik heb altijd naar heel veel programma’s geluisterd. Het gaat meestal goed, maar soms is het nodig om een kritische noot te laten horen. Je moet niet bang zijn om dat te doen.”

Corry vertelt verder: “De beslissing om te stoppen heb ik vorig jaar augustus genomen. Op dat moment wist ik nog niet dat mijn man Jaap ziek zou worden en op 30 januari van dit jaar zou overlijden. Hij heeft me al die jaren met raad en daad ondersteund. Jaap is eveneens vele jaren bij de omroep betrokken geweest. We waren een radio-echtpaar, maar wel met ieder onze eigen taken.”

Soepele overdracht

Corry is ontzettend blij met haar opvolgster. “De overdracht is soepel verlopen. Ik draag het stokje met een gerust hart over. Uiteraard is Ellen vrij om dingen aan te passen.” Ellen: “Toen ik van onze hoofdredacteur Marjo de Waard de vraag kreeg of ik Corry op wilde volgen heb ik daar wel een aantal weken over nagedacht. Na een lang telefoongesprek met Corry wist ik dat het aanvaarden van die functie de juiste beslissing was.”

Ellen is al ruim zestien aan de omroep verbonden. “Ik ben begonnen bij Kerkinfo, het programma waar ook mijn opa Chiel Geuze bij betrokken was. Toen de kinderen nog heel klein waren ben ik er een tijdje tussenuit geweest om vervolgens de draad weer op te pakken. Al snel merkte ik dat ik interviewen erg leuk vind. Kerkinfo is qua inhoud gesplitst in het ochtendprogramma Nieuws Info en het avondprogramma In gesprek met.. , waaraan ik met veel plezier meewerk.”

Respect

“Ik heb respect voor Corry voor de manier waarop zij inhoud aan het eindredacteurschap heeft gegeven”, aldus Ellen. “Momenteel zijn er zeker honderd vrijwilligers en dertien samenwerkende kerken betrokken bij de programma’s van Kerkklokradio, die op woensdag en zondag worden uitgezonden. Haar ontwikkeling heeft gelijke tred gehouden met de groei van de omroep.” Corry kan dit beamen. “Zo heb ik moeten leren om verantwoordelijkheden bij de medewerkers neer te leggen. Dit werkt motiverend. Uiteraard lag de eindverantwoordelijkheid bij mij.”

Ellen: “Wat ik van mijn functie verwacht? Ik hoop dat de programma’s die nu goed draaien en goed worden beluisterd dit blijven doen. We zullen ons waar nodig aanpassen aan de veranderende maatschappij om ons heen. Verder is het belangrijk dat we inspelen op de behoeften van de luisteraars.”