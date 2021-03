PWS uit Lexmond op zoek naar elektronisch afval voor de E-waste race

LEXMOND • Groep 7/8 van de PWS uit Lexmond is druk bezig met het verzamelen van elektronisch afval voor de E-waste race.

Momenteel staat de school op nummer 2. Bij het behalen van de eerste plaats mag de klas naar Nemo.

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk E-waste te verzamelen. Alles wat een kabel (dus ook losse kabels) , accu of batterij heeft en in een container past, is welkom. Losse batterijen zijn niet toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld oude telefoons, computers, beeldschermen, kabels, koffiezetapparaten en strijkijzers.

De kinderen kunnen het ook op komen halen. Hiervoor iets opgeven kan via de website www.ewasterace.nl. Mailen kan naar lsmeets@o2a5.nl of rboers@o2a5.nl enbellen kan naar 0347-341499 om een afspraak te maken. Een laatste mogelijkheid is om het onder schooltijd bij het hek van school neerleggen.