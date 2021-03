Wisselende reacties op ‘Ollengren-tweet’ van Vijfheerenlanden-burgemeester Fröhlich

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft veel reacties gekregen op zijn ‘Ollengren-tweet’, die hij donderdagavond plaatste op Twitter.

De tweet bevatte geen woorden, maar alleen een foto. Op die foto staat op een vel papier de volgende tekst: 'Punten van aandacht, 1. Onderhandelingsstijl Fröhlich, 2. Positie BV Vijfheerenlanden, functie elders."

De tweet verwijst naar de blunder van Kajsa Ollongren (D66) die ze donderdagochtend maakte door een geheim formatiedocument te tonen. Bij het verlaten van de Stadhouderskamer toonde ze per ongeluk een stuk met saillante termen als ‘positie Omtzigt, functie elders’.

De tweet van burgemeester Fröhlich lijkt ludiek van aard, maar roept verschillende reacties op. “Ik heb het net even besproken hier intern. Punt 2 gaan we niet mee akkoord”, twittert Nanette van Ameijde. Zij is gemeentesecretaris in Vijfheerenlanden en vatte de tweet op als grap.

“Kun je dit ook maken als je niet partijloos bent? Wil je als burgemeester geassocieerd worden met zo'n blunder? Of kan zo'n lolletje prima?”, vraagt een ander zich af.

Een volgende reageert daarop: “Is het burgemeesterschap niet per definitie een functie elders? Burgemeesters komen zelden uit hun eigen gemeente voort. Grapje is dus goed begin voor discussie.”

De meeste reacties zijn echter positief en vatten de tweet op als grap. “Hilarisch en geniaal! Waren alle burgemeesters maar zo vol humor", was zo'n reactie.

Er werd enkele tientallen malen gereageerd op de 'Ollengren-tweet' van Fröhlich. En er werden ruim 400 hartjes bij geplaatst.