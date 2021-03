Online Pasen vieren met het IKK Nieuwpoort-Langerak

NIEUWPOORT/LANGERAK • Op Stille Zaterdag (3 april) geeft het Interkerkelijk koor Nieuwpoort-Langerak een online Passie- en Paasconcert in samenwerking met drie andere koren van dirigent Peter Burger. Dit zijn CRK Adoramus uit Hazerswoude, CRK Fiducia uit Ede en het CGK Immanuël uit Katwijk.

Het concert begint om 20.00 uur en is te beluisteren via de link https://youtu.be/28yJSWHnC7s

Of via het YouTube kanaal ‘Koren Peter Burger’. Zie ook www.nieuwpoort-langerak.nl. Het is voor iedereen toegankelijk en ook later terug te luisteren.

Het thema is ‘De weg weer vrij’. Aan dit concert werken verder mee: André van Vliet orgel; Laura van der Stoep viool; Diana Abspoel hobo. De solisten zijn Jacomina van der Plas, Francien Marchand en Robert Molenaar.

Het wordt een indrukwekkende avond en het koor is dankbaar in deze coronatijd toch haar luisteraars een mooi Passie- en Paasconcert te kunnen bieden.