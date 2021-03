Leerlingen en zij-instromers welkom bij Dekker Kozijnprojecten

NOORDELOOS • Op zoek naar een baan die je in heel Nederland brengt, waarin elke opdracht zijn eigen uitdaging heeft en waarbij je deel uitmaakt van een groeiend bedrijf met hart voor het personeel? Dekker Kozijnprojecten in Noordeloos zoekt op allerlei vlakken versterking – met name monteurs, timmerlieden, voorlieden, en een kraanmachinist - en heet zowel leerlingen als zij-instromers van harte welkom.

“Het bedrijf voelt als een familie. Je wordt als werknemer overal bij betrokken.” Aan het woord is Piet van den Berg, projectcoördinator bij Dekker Kozijnprojecten.

De inwoner van Giessenburg is – afgezien van een periode waarin hij voor zichzelf werkte – al jarenlang een vaste kracht in de Noordelose onderneming. “Ik heb nog voor de oude meneer Dekker gewerkt; die was goed voor zijn personeel en die lijn is onder Marieke en Barry één op één doorgetrokken. De schoorsteen rookt hier voor iedereen. Niet voor niets werken veel van mijn collega’s hier al twintig, dertig of zelfs veertig jaar.”

Timmerman

Ook op de werkvloer is de afstand tussen ‘kantoor’ en ‘werkvloer’ klein, als-ie er al is. Piet: “We hebben nu vijf werkvoorbereiders; drie van hen zijn als timmerman begonnen. Zij begrijpen hoe het er bij het uitvoeren van het werk er aan toegaat.”

Het tekent trouwens meteen de kansen om door te groeien binnen Dekker Kozijnprojecten. Marieke: “Wij bieden graag die mogelijkheid, al is het geen doel op zich. Zelf vraag ik regelmatig aan de medewerkers of ze het nog naar hun zin hebben met het werk dat ze doen. Juist omdat we projecten van A tot Z oppakken en dus heel uiteenlopende werkzaamheden hebben, is er vaak voldoende ruimte om op een andere plek aan de slag te gaan. Zo hebben enkele collega’s bijvoorbeeld ook hun hijsbewijs gehaald om als machinist op onze projecten te kunnen draaien met onze 30-ton kranen.”

Voorbeeld

Piet is daarvan een goed voorbeeld; van timmerman groeide hij door naar werkvoorbereider. Maar van zijn vakmanschap profiteert hij nog regelmatig. “Ik weet hoe het is buiten en dat praat makkelijker met opdrachtgevers en collega’s over wat er moet gebeuren. Ook bij het uitwerken van lastige details en het bedenken van oplossingen helpt die praktijkervaring mee.”

Karakter

Extra handen, die kunnen ze bij Dekker Kozijnprojecten goed gebruiken. Daarbij is enthousiasme en inzet zeker zo belangrijk als ervaring of een timmeropleiding. “Karakter, dat is voor een groot deel bepalend. We zijn vooral op zoek naar monteurs, timmerlieden en voorlieden, maar ook zij-instromers zonder ervaring en met ambitie zijn welkom om bij ons het vak te leren.”

Ook als je nog op school zit kun je aankloppen. We zijn een erkend leerbedrijf en via een leerwerktraject bieden we leerlingen graag de kans om bij ons aan de slag te gaan.

Krasnapolsky hotel

Afwisselend is het werk zeker. De projecten voeren de medewerkers door heel Nederland, van woonwijken in de grote steden tot landelijke plekken in ’t Gooi. Marieke: “Of bijzondere locaties. Zo hebben we gewerkt aan het Krasnapolsky hotel in Amsterdam en het Badhotel in Scheveningen.”

De nieuwe personeelsleden gaan deel uitmaken van een groeiend bedrijf, waar het leveren van kwaliteit en het streven naar ‘steeds beter’ centraal staan. “De afgelopen vijf jaar zijn we hard gegroeid. Om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren moet dat niet te snel gaan. Daar ligt onze focus nu op: nog beter worden in wat we doen en dat combineren met een gecontroleerde groei van ons bedrijf.”

Meer informatie: www.dekkerkozijnprojecten.nl

Dekker Kozijnprojecten

Familiebedrijf, kwaliteit, groei en een tikkie eigenzinnig; het past allemaal naadloos bij Dekker Kozijnprojecten. Het bedrijf is in de afgelopen vijfenveertig jaar uitgegroeid tot specialist in grootschalige kozijnprojecten voor bestaand vastgoed.

Complete wijken worden in heel het land door de medewerkers voorzien van nieuwe kozijnen, prefab elementen, gevelafwerkingen en dakkapellen. Algemeen directeur Marieke Koorevaar: “Eind 2013 hebben we er bewust voor gekozen alleen totaalprojecten aan te nemen. Dat betekent dat we vanaf de planfase tot de afronding en de periode erna bij projecten zijn betrokken. ”