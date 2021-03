‘Kamers met Aandacht’ gezocht voor jongeren uit Alblasserwaard en Drechtsteden

REGIO • In Dordrecht is deze week de wervingscampagne ‘Kamers met Aandacht’ begonnen van de gelijknamige stichting. FC Dordrecht trapt deze campagne symbolisch af tijdens de thuiswedstrijd tegen Telstar. Doel is om kwetsbare jongeren tussen de 18 en 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen aan een kamer te helpen in de Alblasserwaard en de Drechtsteden.

Stichting Kamers met Aandacht richt zich op kamerbemiddeling voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die op eigen benen willen staan, maar weinig tot geen sociaal vangnet hebben. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.

Samen werken

De campagne ‘Kamers met Aandacht’ wordt mogelijk gemaakt door gemeente Dordrecht. Het doel is om minimaal 10 kamers per jaar te vinden voor jongeren in de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard, samen met jeugdzorgorganisatie Enver. In de zoektocht naar kamers helpen ook mee Stichting MADS van FC Dordrecht, Samen Dordt, woningbouwcorporatie Trivire en Netwerk Dordtse Helden.

Persoonlijke aandacht

Iedereen kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Voorwaarde is wel dat de kamer voor minimaal een jaar wordt verhuurd en de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie. De jongeren krijgen begeleiding van een jeugdhulpverlener die al bij hen betrokken is.

De persoonlijke aandacht kan komen van de verhuurder of inwonende huisgenoten. De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. Verhuurders bepalen zelf hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en op welke manier. De jongeren betalen de maandelijkse huur, hebben een dagbesteding en geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.

Peter Heijkoop, wethouder sociale zaken van Dordrecht: “Op deze manier bieden we deze jongeren, met een ‘kamer met aandacht’, een goede start voor het volwassen leven. Na een periode van aandacht en begeleiding zijn deze jongeren voldoende voorbereid op zelfstandig wonen.”

Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl.